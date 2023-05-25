Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київрада позбавила Брежнєва і ще п'ятьох осіб звання «Почесний громадянин Києва»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Київрада позбавила Брежнєва і ще п'ятьох осіб звання «Почесний громадянин Києва»
За відповідне рішення проголосували 82 депутати
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Також депутати позбавили звання «Почесний громадянин міста Києва» Олексія Єпішева, Віталія Масола, Кирила Москаленка, Олексія Федорова та Тіня Чионга

25 травня радянського державного і партійного діяча Леоніда Брежнєва позбавили звання «Почесний громадянин міста Києва». Про це повідомляється на сайті Київської міської ради.  

Зазначається, що окрім Брежнєва цього звання позбавили ще п’ятьох осіб, що були обрані і працювали на керівних посадах комуністичної партії колишнього СРСР або пов’язані з органами КДБ.

«Це рішення – ще один крок до ліквідації спадщини колишнього комуністичного режиму», – у повідомленні.

У Київраді додали, що за відповідне рішення проголосували 82 депутати. Рішення ухвалено відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Також звання «Почесний громадянин міста Києва» позбавили Олексія Єпішева, Віталія Масола, Кирила Москаленка, Олексія Федорова та Тіня Чионга.

Леонід Брежнєв

Генеральний секретар ЦК КПРС, голова президії Верховної Ради СРСР. Його діяльність пов’язана із придушенням протестів у країнах «соціалістичного табору», війною в Афганістані у 1979-1989 роках, ескалацією озброєнь, а також підтримкою «революційних» режимів у країнах «третього світу». Під час перебування Брежнєва при владі посилився тотальний контроль за суспільством органами КДБ. Він першим отримав це звання.

Олексій Єпішев

Радянський партійний та державний військовий діяч; начальник Головного політичного управління Радянської армії та флоту.

Віталій Масол

Український та радянський державний діяч, голова Ради міністрів Української РСР (липень 1987 – жовтень 1990), прем'єр-міністр України (червень 1994 - березень 1995).

Кирило Москаленко

Український радянський військовий діяч, Маршал Радянського Союзу. Депутат Ради національностей Верховної ради СРСР 2-11 скликань.

Олексій Федоров

Генерал-майор, двічі Герой Радянського Союзу. Радянський партійний і державний діяч, у роки німецько-радянської війни командир Чернігівсько-волинського партизанського з'єднання, перший секретар Чернігівського та Волинського підпільних обкомів КПРС.

Тінь Чионг

В'єтнамський революціонер, генеральний секретар Комуністичної партії В'єтнаму та голова Державної ради країни. Поряд із Во Нгуєн Зіапом був одним з основних військових стратегів Політбюро Партії трудящих В'єтнаму.

Нагадаємо, що в березні 2023 року парламент заборонив географічні назви, пов’язані з Росією. Закон передбачає заборону присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта. 

Читайте також: Закон про деколонізацію. Як з України виганятимуть залишки «русского мира»
Теги: закон Київрада декомунізація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Прикордонники затримали попа Московського патріархату, який молився за окупантів
Прикордонники затримали попа Московського патріархату, який молився за окупантів
Київрада позбавила Брежнєва і ще п'ятьох осіб звання «Почесний громадянин Києва»
Київрада позбавила Брежнєва і ще п'ятьох осіб звання «Почесний громадянин Києва»
На Київщині перекинувся та вибухнув бензовоз (відео)
На Київщині перекинувся та вибухнув бензовоз (відео)
Щорічний Київський безпековий форум: онлайн-трансляція
Щорічний Київський безпековий форум: онлайн-трансляція
Нічний терор: Росія атакувала Київ «Шахедами» у кілька хвиль
Нічний терор: Росія атакувала Київ «Шахедами» у кілька хвиль
Згвалтування у Кагарлику: суд виніс вирок експоліцейським
Згвалтування у Кагарлику: суд виніс вирок експоліцейським

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Американська розвідка назвала, хто стоїть за атакою безпілотників на Кремль
48K
Афера тисячоліття. Як москалі стали росіянами
41K
«Російський добровольчий корпус» виставив умову журналістам, які просять про інтерв'ю
21K
25 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Пожежа у Москві, Росія атакувала Київ «Шахедами», удари по Харкову: головне за ніч
13K
«Звільнення» Бєлгородщини. Розвідка анонсувала продовження

Новини

ЗСУ відбили майже 30 атак і знищили чотири ворожих склади боєприпасів – Генштаб
Сьогодні, 06:47
Пожежа у Москві, Росія атакувала Київ «Шахедами», удари по Харкову: головне за ніч
Сьогодні, 06:13
Подекуди короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 25 травня
Сьогодні, 05:11
У Києві та області повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 03:06
Пресслужба Жеваго звернулася до «Української Правди» з проханням опублікувати повний запис інтерв'ю
Вчора, 21:38
Скільки росіян-втікачів знайшли притулок у Німеччині: офіційні дані
Вчора, 20:18

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту