Перейменують все? Парламент заборонив географічні назви, пов’язані з Росією

Прийняття закону прискорить дерадянізацію і дерусифікацію країни

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні ухвалила закон про внесення змін до Закону України «Про географічні назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

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«За» проголосували 248 нардепів.

«Закон спрямований на деколонізацію топоніміки та впорядкування використання у населених пунктах України географічних назв та символіки держави, яка вчинила збройну агресію проти України… З метою повного відновлення української історично-національної топоніміки, осучаснення її іменами новітніх Героїв у боротьбі з ворогом», – йдеться у пояснювальній записці.

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Закон передбачає заборону присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта.

«Або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних країн, державну тоталітарну політику та практику, пов’язану з переслідуванням опозиції (опозиційних діячів), дисидентів та інших осіб за критику тоталітарного радянського та тоталітарного російського режиму. Зокрема, й громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або тимчасово перебували на території держави-окупанта та стали жертвами переслідування з боку російських репресивних органів», – йдеться в документі.

Прийняття закону прискорить дерадянізацію і дерусифікацію країни.

Раніше повідомлялося, що Київрада готує нові перейменування. Площа Льва Толтого може стати Площею Українських Героїв.