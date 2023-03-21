Перейменують все? Парламент заборонив географічні назви, пов’язані з Росією
Прийняття закону прискорить дерадянізацію і дерусифікацію країни
Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні ухвалила закон про внесення змін до Закону України «Про географічні назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
«За» проголосували 248 нардепів.
«Закон спрямований на деколонізацію топоніміки та впорядкування використання у населених пунктах України географічних назв та символіки держави, яка вчинила збройну агресію проти України… З метою повного відновлення української історично-національної топоніміки, осучаснення її іменами новітніх Героїв у боротьбі з ворогом», – йдеться у пояснювальній записці.
Закон передбачає заборону присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта.
«Або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних країн, державну тоталітарну політику та практику, пов’язану з переслідуванням опозиції (опозиційних діячів), дисидентів та інших осіб за критику тоталітарного радянського та тоталітарного російського режиму. Зокрема, й громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або тимчасово перебували на території держави-окупанта та стали жертвами переслідування з боку російських репресивних органів», – йдеться в документі.
Прийняття закону прискорить дерадянізацію і дерусифікацію країни.
Раніше повідомлялося, що Київрада готує нові перейменування. Площа Льва Толтого може стати Площею Українських Героїв.
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