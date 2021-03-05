Київрада продала сім ділянок: буде молочна кухня, ветеринарний пункт і багато магазинів
Покупці вже сплатили аванс до бюджету міста
Депутати Київради підтримали сім рішень щодо продажу земельних ділянок під приватним нерухомим майном (прямий продаж), що забезпечить надходження коштів до бюджету у сумі 31,6 млн грн.
Про це повідомили у Департаменті земельних ресурсів.
Зокрема, підтримані рішення щодо продажу наступних ділянок:
- на просп. Петра Григоренка, 38-В (літера А) у Дарницькому районі, площею 0,0159 га громадянину Місюні Віктору Юрійовичу для експлуатації та обслуговування магазину із продажу продовольчих товарів, ціна продажу 534 тис. грн;
- на вул. Йорданській, 9-Л в Оболонському районі, площею 0,0140 га, громадянину Адаменку Олександру Станіславовичу, для експлуатації та обслуговування об’єкта торговельного призначення, ціна продажу 520,5 тис. грн;
- на вул. Прирічній, 5-В (літера А) в Оболонському районі, площею 0,0095 га громадянці Шолудько Вірі Максимівні для експлуатації та обслуговування ветеринарного пункту, ціна продажу 298 тис. грн;
- на вул. Миропільській, 13-Б (літера А) у Дніпровському районі площею 0,0835 га малому приватному підприємству «Мрія-93» для експлуатації та обслуговування торговельно-побутового комплексу, ціна продажу 1,96 млн грн;
- на вул. Тулузи, 5 (літера Б) площею 0,3120 га товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма «Фавор» для експлуатації та обслуговування молочної кухні, ціна продажу 6,96 млн грн;
- на вул. Шутова Полковника, 6 у Солом’янському районі площею 0,0116 га товариству з обмеженою відповідальністю «Альфаграфік Україна» для обслуговування та експлуатації одноповерхового нежилого приміщення, ціна продажу 379 тис. грн.
- найбільша ділянка: на вул. Миру, 17 у Святошинському районі площею 1,1103 га зможе принести місту 20,9 млн грн. Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» планує придбати її для обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства, експлуатації та обслуговування теперішніх будівель і споруд.
Товариства вже сплатили авансові внески до бюджету міста. А після набуття прав власності на земельні ділянки власники щорічно сплачуватимуть земельний податок. Ці сім земельних ділянок приноситимуть місту щороку додаткових 0,3 млн грн.