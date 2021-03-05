Київрада продала сім ділянок: буде молочна кухня, ветеринарний пункт і багато магазинів

Кошти від продажу поповнять бюджет майже на 32 млн грн

Покупці вже сплатили аванс до бюджету міста

Депутати Київради підтримали сім рішень щодо продажу земельних ділянок під приватним нерухомим майном (прямий продаж), що забезпечить надходження коштів до бюджету у сумі 31,6 млн грн.

Про це повідомили у Департаменті земельних ресурсів.

Зокрема, підтримані рішення щодо продажу наступних ділянок:

на просп. Петра Григоренка, 38-В (літера А) у Дарницькому районі, площею 0,0159 га громадянину Місюні Віктору Юрійовичу для експлуатації та обслуговування магазину із продажу продовольчих товарів, ціна продажу 534 тис. грн;

на вул. Йорданській, 9-Л в Оболонському районі, площею 0,0140 га, громадянину Адаменку Олександру Станіславовичу, для експлуатації та обслуговування об’єкта торговельного призначення, ціна продажу 520,5 тис. грн;

на вул. Прирічній, 5-В (літера А) в Оболонському районі, площею 0,0095 га громадянці Шолудько Вірі Максимівні для експлуатації та обслуговування ветеринарного пункту, ціна продажу 298 тис. грн;

на вул. Миропільській, 13-Б (літера А) у Дніпровському районі площею 0,0835 га малому приватному підприємству «Мрія-93» для експлуатації та обслуговування торговельно-побутового комплексу, ціна продажу 1,96 млн грн;

на вул. Тулузи, 5 (літера Б) площею 0,3120 га товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма «Фавор» для експлуатації та обслуговування молочної кухні, ціна продажу 6,96 млн грн;

на вул. Шутова Полковника, 6 у Солом’янському районі площею 0,0116 га товариству з обмеженою відповідальністю «Альфаграфік Україна» для обслуговування та експлуатації одноповерхового нежилого приміщення, ціна продажу 379 тис. грн.

найбільша ділянка: на вул. Миру, 17 у Святошинському районі площею 1,1103 га зможе принести місту 20,9 млн грн. Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» планує придбати її для обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства, експлуатації та обслуговування теперішніх будівель і споруд.

Товариства вже сплатили авансові внески до бюджету міста. А після набуття прав власності на земельні ділянки власники щорічно сплачуватимуть земельний податок. Ці сім земельних ділянок приноситимуть місту щороку додаткових 0,3 млн грн.