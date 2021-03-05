Одеська влада пообіцяла виділити землю учасникам війни на сході та їх сім’ям

Зараз документи готові, і можна буде виділити ділянки

Першочергове право на отримання землі гарантується учасникам війни та членам їх сімей Земельним кодексом України

Одеські депутати планують виділити 24 земельних ділянки учасникам російсько-української війни.

Це питання обговорювалося на засіданні земельної комісії муніципального зборів, яка вирішила винести його на сесію міськради, повідомляє Думська.

Відзначимо, що виділити фронтовикам і сім'ям загиблих землю, що належить їм за законом, влада міста обіцяє не перший рік. Ділянки одесити так і не отримали.

Спочатку муніципалітет хотів виділити їм ділянки на крутому схилі Жевахової гори, які зовсім не придатні для будівництва. Після того, як ця інформація потрапила в пресу і вибухнув скандал, депутати і чиновники прийняли нове рішення і виділили сім'ям учасників АТО землю згори, на самому плато – прилеглу до кооперативу.

Правда, самостійно займатися землевідведенням людям не дозволили: спочатку якась київська компанія повинна була оформити один велику ділянку, яку надалі збиралися поділити. Однак в кінці 2019 року фірма заявила, що не змогла виконати зобов'язання і повернула мерії отримані гроші. Процес завмер.

І ось, через кілька років, після чергової серії публікацій в ЗМІ, він зрушив з мертвої точки. Розробкою проектної документації зайнялася інша фірма. Зараз документи готові, і можна буде виділити ділянки.

Відзначимо, що першочергове право на отримання землі – сільськогосподарської за межами населених пунктів або для будівництва житлових будинків в їх межах – гарантується учасникам війни та членам їх сімей Земельним кодексом України. На жаль, мерія Одеси категорично відмовляється виконувати цю норму закону, заявляючи, що в місті вільної землі немає. При цьому великі забудовники отримують ділянки без проблем.