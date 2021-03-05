Під час карантину в Києві збільшився оборот роздрібної торгівлі та середньомісячної зарплати

Рівень безробіття зріс на 0,9 відсоткових пунктів до 6,6%, але споживчий настрій киян поліпшився

У Києві через карантин збільшився оборот роздрібної торгівлі та середньомісячної зарплати. Про це свідчать підсумки соціально-економічного розвитку 2020 року, – повідомляє Департамент економіки та інвестицій КМДА.

Натомість значно скоротилось промислове виробництво, обсяг капітальних інвестицій та виконаних будівельних робіт, а також експортно-імпортні операції.

Так, завдяки відновленню внутрішнього попиту та поступовому поліпшенню споживчих настроїв киян на 9,4% зріс оборот роздрібної торгівлі. Він становив 237,9 млрд грн або 19,7% загальнодержавного обсягу. Крім того, на 8,3% зросла середньомісячна заробітна плата до рівня 17 086 грн, що в 1,5 раза перевищує показник по Україні – 11 591 грн.

Разом з тим, обсяги виробництва підприємств переробної промисловості скоротились на 6,6%, що спричинило скорочення індексу промислового виробництва на 2,3%. По Україні цей показник становить 4,5%.

Через перенасиченість ринку житлової нерухомості та невисоку купівельну спроможність населення на 2,2% або 42,9 млрд грн скоротився обсяг будівельних робіт. Загалом обсяг будівництва в столиці скоротився на 21,3%.

Шляхом зменшення обсягів руху товарів, зокрема, мінеральних продуктів, машин, обладнання та механізмів, а також електротехнічного обладнання та продукції хімічної і пов’язаних з нею галузей промисловості, імпорт скоротився на 10,6% до майже 23 млрд дол. На 0,3% та майже 12,5 млрд дол. зменшився обсяг експорту.

Крім того, у 2020 році спостерігалось зростання рівня індексу споживчих цін до 105,8%, збільшення обсягу заборгованості із виплати заробітної плати майже в 1,7 раза до 340 млн грн, а також зростання рівня безробіття на 0,9 відсоткових пунктів до 6,6%.

Проте, як зазначають фахівці Департаменту економіки та інвестицій КМДА, у 2021 році передбачається відновлення позитивного тренду розвитку економіки після значних втрат, спричинених пандемією коронавірусу, на рівні 2-3%. Усі елементи попиту матимуть позитивну динаміку, а споживчий попит стане одним із ключових елементів відновлення економіки.

Прогнозується збільшення обороту роздрібної торгівлі та обсягу будівельних робіт, зростання середньої заробітної плати, очікується приріст як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій, відбуватиметься поступове зниження рівня безробіття. Також активізація на зовнішніх ринках забезпечить зростання експортних поставок товарів.