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Київрада усунула представників ОПЗЖ із керівних посад

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київрада усунула представників ОПЗЖ із керівних посад
фото ілюстративне

Таке рішення підтримали 64 депутати

Київрада усунула з керівних посад в комісіях представників забороненої «Опозиційної партії – За життя». Про це повідомила журналістка Ірина Федорів.

Зазначимо, що зранку голосів не вистачало, проте вже проголосували 64 депутати.

Київрада усунула представників ОПЗЖ із керівних посад фото 1

«Рада столиці таки дала 64 голоси, щоб де-факто скинути представників забороненої партії з керівних посад у комісіях і переформатувати комісії по-новому. Не скажу, що це далося легко. Шукали депутатів у кулуарах і т.д.», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 листопада депутати Київради з фракції «Батьківщина» та «Єдність» заблокували ухвалення проєкту про відкликання з керівних посад представників ОПЗЖ.

Як відомо, представники ОПЗЖ не лише досі мають мандати, але й очолюють деякі комісії у столиці.

«На превеликий жаль, ці партії не тільки представлені у місцевих радах. Їхні представники, які були обрані від ОПЗЖ та інших заборонених партій, можуть очолювати комісії в місцевих радах. Зокрема в Київській міській раді представник ОПЗЖ очолює правоохоронну комісію, коли триває повномасштабна війна. Саме тому ми ініціювали декілька проєктів рішень, зокрема серед них такі проєкти як заборона представникам заборонених партій займати керівні посади, очолювати постійні комісії і входити до складу тимчасових комісій Київської міської ради», – пояснює нардепка від «ЄС» Вікторія Пташник.

До слова, у Верховній Раді України зареєстрована постанова 8348 про відкликання з керівних посад представників ОПЗЖ.

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Теги: Київрада Київ Опозиційна платформа — За життя

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