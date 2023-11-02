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Київрада відмовилася усунути з посад депутатів ОПЗЖ: хто не голосував (список)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Київрада відмовилася усунути з посад депутатів ОПЗЖ: хто не голосував (список)
Депутатам не вистачило одного голосу, щоб усунути представників від ОПЗЖ з Київради
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Питання фактично заблокували фракції «Єдність», яка просаботувала голосування, та «Батьківщина», дві третини якої просто випарувалися із зали засідань

Депутати Київради з фракції «Батьківщина» та «Єдність» заблокували ухвалення проєкту про відкликання з керівних посад представників ОПЗЖ. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, з «Єдності» не проголосував жоден з 14 депутатів, при цьому у залі були присутні семеро. З депутатами «Батьківщини», фракція якої налічує 12 членів, ситуація трохи краще: троє – за, один не голосував, натомість інші ж представники фракції, як повідомляють джерела «Главкома» у Київраді просто «гуляють кулуарами».

Голосування депутатів Київміськради
Голосування депутатів Київміськради
фото: glavcom.ua
Голосування депутатів Київміськради
Голосування депутатів Київміськради
фото: glavcom.ua

Як стало відомо згодом, депутатам Київради не вистачило кількох голосів, що усунути з керівних посад в комісіях представників ОПЗЖ, і одного голосу, аби повернути це питання на повторний розгляд.

Нагадаємо, сьогодні відбувається засідання Київради. На ньому мали розглянути проєкти, які визначать подальшу долю депутатів ОПЗЖ у столиці. Як неодноразово зазначали депутати, представники проросійських політичних сил, зокрема ОПЗЖ, які досі мають мандати рад різних рівнів, мають бути негайно відсторонені.

Як відомо, представники ОПЗЖ не лише досі мають мандати, але й очолюють деякі комісії у столиці.

«На превеликий жаль, ці партії не тільки представлені у місцевих радах. Їхні представники, які були обрані від ОПЗЖ та інших заборонених партій, можуть очолювати комісії в місцевих радах. Зокрема в Київській міській раді представник ОПЗЖ очолює правоохоронну комісію, коли триває повномасштабна війна. Саме тому ми ініціювали декілька проєктів рішень, зокрема серед них такі проєкти як заборона представникам заборонених партій займати керівні посади, очолювати постійні комісії і входити до складу тимчасових комісій Київської міської ради», – пояснює нардепка від «ЄС» Вікторія Пташник.

До слова, у Верховній Раді України зареєстрована постанова 8348 про відкликання з керівних посад представників ОПЗЖ.

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Теги: Київрада Опозиційна платформа — За життя депутат Батьківщина

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