У Вінниці затримано депутата від ОПЗЖ за підозрою у рекеті

Угруповання вимагало з потерпілих гроші як регулярну «данину», а у разі відмови – погрожували насильством

Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна

Служба безпеки України нейтралізовала кримінальне угруповання, яке тероризувало жителів міста та намагалось «підім’яти» під себе аграрний бізнес у регіоні. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Серед затриманих – депутат Вінницької районної ради, який обирався від забороненої партії ОПЗЖ, та двоє його спільників – працівників Муніципальної варти міськради. Усі троє під керівництвом свого ватажка – місцевого кримінального авторитета – займалися рекетом серед підприємців», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час розбою угруповання вимагало з потерпілих гроші як регулярну «данину», а у разі відмови – погрожували насильством та знищенням приватного і корпоративного майна.

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«Співробітники СБУ задокументували факт «вибивання» 9 тис. американських доларів неіснуючого боргу з керівника агрокомпанії. Рекетири погрожували чоловіку та його родині фізичною розправою, а також знищенням сільгосптехніки підприємства, якщо він не погодиться сплатити «борг», – додали в СБУ.

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Співробітники СБУ затримали всіх учасників банди за місцями їхнього перебування в обласному центрі.

При обшуках у помешканні затриманого депутата вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси. А у його спільників виявлено готівку та чорнові записи «боржників».

Наразі всім чотирьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Троє із них, включно з депутатом, уже перебувають під вартою.

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Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі перевіряється причетність банди до вчинення інших злочинів на території області. Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що депутат Кропивницької міськради очолював банду рекетирів.