Київрада зібралась на позачергове засідання

Депутати мають оперативно вирішити фінансові питання

Київська міська рада зібралася на позачергове засідання, скликане мером Віталієм Кличком, для розгляду невідкладних питань.

У порядку денному засідання питання:

Про внесення змін до міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки.

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року «Про бюджет міста Києва на 2020 рік».

У зв’язку з обмежувальними заходами доступ громадськості та представників засобів масової інформації до Київради не передбачено. Відбувається онлайн-трансляція засідання.

Нагадаємо, минулого тижня Кличко підписав розпорядження про скликання на 22 грудня позачергового засідання Київради для оперативного вирішення фінансових питань. Головне з них – виділення цього року додаткових 400 мільйонів гривень на забезпечення лікування хворих на коронавірус.

Крім того, на позачерговому засіданні Київради депутати розглянуть питання про збільшення із січня 2021 року доплат столичним медикам.