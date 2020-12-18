Кличко скликає позачергове засідання Київради

Київрада розгляне проєкт про виділення додаткових 400 млн грн на лікування хворих на коронавірус

Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про скликання на 22 грудня позачергового засідання Київради для оперативного вирішення фінансових питань. Головне з них – виділення цього року додаткових 400 мільйонів гривень на забезпечення лікування хворих на коронавірус.

Про це Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

«Хочу повідомити, що підписав розпорядження про скликання на 22 грудня позачергового засідання сесії Київради. На нього винесемо головне питання, яке треба вирішити оперативно: щоб зекономлені нами кошти медичного бюджету, як ми пропонуємо, спрямувати на лікування хворих на Covid-19 вже цього року. Йдеться про понад 400 мільйонів гривень», – підкреслив мер столиці.

Також він повідомив, що Департамент охорони здоров’я, за його дорученням, вже підготував відповідний проєкт змін до програми «Здоров’я киян».

«І я переконаний, що депутати Київради повинні підтримати таке рішення. Без зайвих зволікань і політизації важливої для порятунку людей проблеми», – наголосив Кличко.

Раніше директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург повідомила, що зекономлені кошти медичного бюджету Києва на 2020 рік будуть використані до кінця року для забезпечення лікування хворих на Covid-19. Мова йде про понад 400 млн грн. Відповідний проєкт змін до програми «Здоров’я киян» розробив на початку грудня.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики, депутат «Європейської солідарності» Марина Порошенко закликала мера Києва провести позачергову сесію 21 грудня, щоб встигнути спрямувати виявлені 422 мільйони гривень невикористаних коштів на фінансування медичних закладів столиці.