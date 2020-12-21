Київрада терміново розгляне питання про збільшення доплат столичним медикам

Наступного року фінансову допомогу від Києва будуть отримувати 30 тисяч медичних працівників

Віталій Кличко обурений, що в держбюджеті-2021 сфера охорони здоров’я не отримала належної фінансової підтримки

У вівторок, 22 грудня, на позачерговому засіданні Київської міської ради депутати розглянуть, зокрема, питання про збільшення із січня 2021 року доплат столичним медикам. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Парламент ухвалив минулого тижня Державний бюджет України. Але сфера охорони здоров’я не отримала належної фінансової підтримки. Така ситуація – неприпустима! І в столиці ми такого допустити не можемо. Тому я дав доручення Департаментам охорони здоров’я та фінансів КМДА опрацювати всі можливості та подати пропозиції до проекту бюджету столиці на наступний рік, щоб збільшити видатки на фінансову допомогу медикам комунальних лікарень Києва», – сказав мер столиці.

Йдеться про щомісячні надбавки до зарплатні, яку тепер, за реформою, медикам виплачує держава.

«Я запропонував, щоб із січня наступного року щомісяця додатково до своєї зарплатні лікарі отримували 5 тисяч гривень, медсестри – 4 тисячі, молодший медперсонал – 2 тисячі гривень», – розповів Кличко.

Він зазначив, якщо ці зміни про посилення соціального захисту медиків будуть внесені до програми «Здоров’я киян», наступного року таку фінансову допомогу будуть отримувати 30 тисяч медичних працівників столиці.

«І це питання ми маємо розглянути і ухвалити вже завтра – на позачерговому засіданні Київради, яке я скликав на 22 грудня. Ми зобов’язані підтримувати наших медиків, які в надскладних умовах рятують здоров’я і життя киян! І ми робимо все, що можливо, і що залежить від нас. Переконаний, депутати Київради проголосують за рішення про підтримку лікарів, медсестер і молодшого медичного персоналу. Без зайвого політиканства та маніпуляцій», – наголосив Кличко.

Нагадаємо, минулого тижня Кличко підписав розпорядження про скликання на 22 грудня позачергового засідання Київради для оперативного вирішення фінансових питань. Головне з них – виділення цього року додаткових 400 мільйонів гривень на забезпечення лікування хворих на коронавірус.