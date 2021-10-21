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    Київрада зібралась на засідання

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    Київрада збирається на пленарні засідання два рази на місяць - Київрада зібралась на засідання
    Київрада збирається на пленарні засідання два рази на місяць
    Фото: Київрада

    Більшість проєктів рішень Київради стосуються земельних питань

    У четвер, 21 жовтня, Київська міська рада ІХ скликання зібралася на пленарне засідання.

    Згідно з порядком денним, на розгляд депутатів винесено 145 проєктів рішень, 118 з яких – земельні.

    Порядок денний пленарного засідання Il сесії Київської міської ради IX скликання 21 жовтня

    Для перегляду натисніть на документ

    Ведеться онлайн-трансляція засідання.

    Нагадаємо, на засіданні 7 жовтня Київська міська рада ухвалила рішення створити тимчасову контрольну комісію з питань встановлення межі Києва та обговорення спірних питань, які виникають у результаті сусідньої діяльності деяких адміністративних одиниць Київської області.

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    Теги: Київ Київрада депутат
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    Київрада зібралась на засідання