Київрада зібралась на засідання

Київрада зібралась на засіданнятрансляція
Більшість проєктів рішень Київради стосуються земельних питань
У четвер, 21 жовтня, Київська міська рада ІХ скликання зібралася на пленарне засідання.
Згідно з порядком денним, на розгляд депутатів винесено 145 проєктів рішень, 118 з яких – земельні.
Порядок денний пленарного засідання Il сесії Київської міської ради IX скликання 21 жовтня
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Ведеться онлайн-трансляція засідання.
Нагадаємо, на засіданні 7 жовтня Київська міська рада ухвалила рішення створити тимчасову контрольну комісію з питань встановлення межі Києва та обговорення спірних питань, які виникають у результаті сусідньої діяльності деяких адміністративних одиниць Київської області.