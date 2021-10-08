Захоплення земель столиці. Київрада створила комісію зі встановлення межі міста

З 1989 року і до сьогодні встановлені межі Києва не змінювалися

З 1989 року і до сьогодні встановлені межі Києва не змінювалися

Основним завданням тимчасової комісії буде визначення подальшого плану дій щодо встановлення межі міста Києва відповідно до чинного законодавства

У Київській міській раді буде створено тимчасову контрольну комісію з питань встановлення межі Києва та обговорення спірних питань, які виникають у результаті сусідньої діяльності деяких адміністративних одиниць Київської області. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Таке рішення було ухвалено 7 жовтня на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради IX скликання. Рішення підтримали 93 депутати.

За словами депутата Київської міської ради, заступника голови постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Миколи Конопелька, рішення сприятиме пришвидшенню встановлення межі міста, а також вирішенню спірних та проблемних питань, які виникають між Києвом та окремими об'єднаними територіальними громадами Київської області.

«Основним завданням тимчасової комісії буде визначення подальшого плану дій щодо встановлення межі міста Києва відповідно до чинного законодавства. Водночас варто розробити шляхи розв’язання проблемних питань з сателітами столиці. Важливо погодити межі із адміністративно-територіальними одиницями Київської області, а також забезпечити підготовку комплекту документів і його подання за підписом Київського міського голови до Верховної Ради України для розгляду та прийняття рішення про встановлення меж міста Києва», – зазначив Конопелько.

Нагадаємо, 23 вересня на засіданні Київради мер столиці Віталій Кличко заявив про захоплення земель міста в значних масштабах та за мовчазного сприяння посадовців Держгеокадастру.

Депутати Київської міської ради підтримали звернення до Київської облради, Офісу генерального прокурора, НАБУ, Головного управління СБУ в Києві та територіального управління ДБР щодо ситуації навколо протиправного вилучення земель територіальної громади Києва та намагання у позаправовий спосіб змінити межі міста.