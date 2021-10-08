У Києві з’явиться дивовижний заказник із рідкісними тваринами

Площа заказника «Дарничанка» становитиме 115 га

Із метою збереження ландшафтного, ботанічного, зоологічного різноманіття та цінного природного комплексу у Дарницькому районі буде створено ландшафтний заказник місцевого значення «Дарничанка». Таке рішення було ухвалено 7 жовтня на пленарному засіданні Київської міської ради. Рішення підтримали 86 депутатів, повідомляє пресслужба Київради.

За словами депутатки Київської міської ради, членкині постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики Олесі Пинзеник, територія проєктованого заказника має фрагменти 12, 13, 14, 15, 16 Микільського лісництва та 8, 9, 11, 17, 24, 14, 15, 21 Дніпровського лісництва, загальною площею 115 га.

«Вказаний фрагмент лісу вкритий угрупуваннями старого дубово-соснового лісу, які поєднуються з водно-болотними біотопами та заплавою річки Дарниця. Флора даного об'єкту налічує більше 350 видів вищих рослин. Велику цінність запроєктованого заказника становить флора та фауна вздовж річки Дарниця, де зустрічається угрупування рідкісних рослин. Також вказана територія є середовищем існування комах та тварин, які занесені до Червоної книги України», – зазначила Олеся Пинзеник.

Депутатка додала, що необхідно зберегти цю поки що віддалену від житлових масивів територію від навмисного знищення.

Нагадаємо, 7 жовтня Київська міська рада підтримала проєкт рішення Управління екології та природних ресурсів «Про Затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022–2025 роки».

Наразі навколо озера Вирлиця точиться протистояння. Активісти вимагають вигнати забудовника – компанію «Мрія-Інвест» – і створити там заказник місцевого значення.

Депутатка Київради від партії «Удар», членкиня постійної комісії з питань екологічної політики Юлія Лимар не підтримує присвоєння статусу заказника озеру Вирлиця. На її думку, озеро Вирлиця може стати великим красивим кейсом, який може містити і міський парк зі збереженою природою і озером, і забудову, і не створювати загрози для міської інфраструктури.