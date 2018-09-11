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    Київрада зібралася для вирішення питання боргу перед «Нафтогазом»

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    Засідання Київради - Київрада зібралася для вирішення питання боргу перед «Нафтогазом»
    Засідання Київради

    Питання із газопостачанням Києва досі не вирішене

    Сьогодні, 11 вересня, о 14:00 заплановано продовження засідання Київради, розпочатого 5 вересня.

    Порядок денний складається з одного питання. Депутатам запропонують знову проголосувати за проект рішення «Про внесення змін до рішення міськради від 23 травня 2018 року № 834/4898» Про питання заборгованості перед ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (08 / 231-2263 / ПР від 17.07.2018 року). 

    Нагадаємо, на засіданні 5 вересня мер столиці Віталій Кличко закликав ухвалити рішення, пов’язане із газопостачанням столиці і поверненням гарячої води в домівки киян.

    4 вересня на черговому засіданні Апеляційний суд відхилив скаргу щодо визначення КП «Київтеплоенерго» правонаступником газового боргу ПАТ «Київенерго» перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

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