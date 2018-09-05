Суд відмовився перекладати борги «Київенерго» на столичний бюджет



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6 вересня будуть розглядатися чергові апеляційні скарги «Нафтогазу України» та «Київенерго» щодо правонаступництва газового боргу

У вівторок, 4 вересня, на черговому засіданні Апеляційний суд відхилив скаргу щодо визначення КП «Київтеплоенерго» правонаступником газового боргу ПАТ «Київенерго» перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

Таким чином, Апеляційний суд погодився із судом першої інстанції та підтвердив, що комунальне підприємство разом із громадою Києва не має сплачувати борг приватної акціонерної компанії «Київенерго» у кілька мільярдів гривень, який та накопичила за роки свого господарювання. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Наступне засідання суду відбудеться 6 вересня, де будуть розглядатися чергові апеляційні скарги ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Київенерго» щодо правонаступництва газового боргу.

Більше того, у справі № 910/31608/15 суд взагалі встановив, що норма закону, якою ПАТ «Київенерго» та ПАТ «НАК «Нафтогаз України» обґрунтовують вимогу про правонаступництво, не відповідає Конституції України та звернувся із поданням до Верховного Суду для внесення подання до Конституційного Суду України щодо конституційності норми закону.

Нагадаємо, що ПАТ «НАК «Нафтогаз України» відмовляється укласти договори постачання газу із КП «Київтеплоенерго» допоки останнє не візьме на себе зобов’язання сплатити борг попереднього постачальника послуг – ПАТ «Київенерго». «Нафтогаз» вимагає, щоб комунальне підприємство сплатило не лише основний борг, який сягає понад 3,3 млрд грн, а й штрафи та пені, які були накопичені ПАТ «Київенерго» під час своєї комерційної діяльності. А це близько 1,2 млрд грн.

Комунальне підприємство регулярно звертається до «НАК «Нафтогаз України» з пропозицією підписати договір на постачання газу на енергооб’єкти комунального підприємства: котельні, завод «Енергія», ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, які забезпечують Київ тепловою та електричною енергією. Нещодавно КП «Київтеплоенерго» отримало уже шосту відмову від ПАТ «НАК «Нафтогаз України» укладати договір на постачання газу.

Допоки «Нафтогаз України» відмовляється укладати договір із КП «Київтеплоенерго», близько 200 котелень лишаються без палива, а понад 70% киян – без гарячої води. Комунальне підприємство без газу не має можливості забезпечувати споживачів послугами. Трохи більше ніж за місяць у Києві має розпочатися опалювальний сезон, але через відсутність газу повноцінна підготовка до опалювального сезону і його своєчасний старт – під загрозою.

Як повідомлялося, 4 вересня мер Києва Віталій Кличко заявив, що протягом двох тижнів в усіх будинках столиці з’явиться гаряча вода. Київський міський голова зазначив, що важливим кроком для врегулювання суперечок із НАК «Нафтогаз» стало рішення уряду про надання субвенції на погашення різниці в тарифах на комунальні послуги