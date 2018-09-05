Київська влада вирішила виплатити «Нафтогазу» борг?



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Мер Києва Віталій Кличко на засіданні Київради

Віталій Кличко закликав Київраду ухвалити рішення, яке дозволить повернути киянам гарячу воду

Відкриваючи позачергову сесію Київради, мер столиці Віталій Кличко наголосив на тому, що мета сьогоднішнього засідання, – термінове ухвалення рішення, пов’язаного із газопостачанням столиці і поверненням гарячої води в домівки киян. Про це повідомляє прес-служба мера.

«Сьогодні у нас позачергова сесія. І зібралися ми, щоб ухвалити надзвичайно важливе рішення, яке є черговим кроком для врегулювання питання заборгованості за спожитий газ. І – відповідно – для укладення угоди з НАК «Нафтогаз України» та відновлення постачання газу Києву. А значить і енерго- і теплопостачання. Цей крок дасть можливість повернути в квартири киян гарячу воду, а комунальним службам виконувати необхідні роботи щоб не допустити зриву опалювального сезону в столиці», – зазначив Кличко.

За його словами, протягом останніх чотирьох місяців місто здійснило колосальну роботу для вирішення цього життєво важливого питання. На початку травня мова йшла про 5 млрд грн боргу та безапеляційне правонаступництво усіх боргів «Київенерго». У тому числі майже 1,2 млрд штрафних санкцій. Саме проти такого підходу виступала міська влада.

«Сьогодні йдеться про вдвічі меншу суму і отримання джерел її компенсації. Надзвичайно важливо, що держава налаштована виконати свої зобов’язання. Це допоможе вирішити питання штрафів і пені», – підкреслив Кличко.

За словами мера, у порівнянні з травнем, сьогодні вже йдеться тільки про відповідальність за борг, що має джерела для компенсації. А також – про списання всіх штрафів.

«Це результат інтенсивної роботи в судах та переговорів на всіх рівнях, включаючи уряд України, президента. Ми відстоюємо інтереси громади», – зазначив Кличко.

Міський голова висловив сподівання, що бюджетний комітет парламенту, за процедурою – після рішення Київради, оперативно розгляне це питання.

Як повідомлялося, на порядку денному сьогоднішнього засідання Київради стоїть лише одне питання - «Про внесення змін до рішення міськради від 23 травня 2018 року № 834/4898 «Про питання заборгованості перед ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Нагадаємо, 4 вересня на черговому засіданні Апеляційний суд відхилив скаргу щодо визначення КП «Київтеплоенерго» правонаступником газового боргу ПАТ «Київенерго» перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що протягом двох тижнів в усіх будинках столиці з’явиться гаряча вода. Київський міський голова зазначив, що важливим кроком для врегулювання суперечок із НАК «Нафтогаз» стало рішення уряду про надання субвенції на погашення різниці в тарифах на комунальні послуги.