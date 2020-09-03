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    Київрада зібралася на засідання: на розгляд винесено понад 400 питань

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    Засідання Київради відбувається із дотриманням протиепідемічних заходів - Київрада зібралася на засідання: на розгляд винесено понад 400 питань
    Засідання Київради відбувається із дотриманням протиепідемічних заходів

    Засідання проходить без журналістів та громадськості

    Сьогодні, 3 вересня, проходить чергове пленарне засідання XІ сесії Київської міської ради 8 скликання.

    У зв’язку з обмежувальними заходами, доступ громадськості та представників засобів масової інформації до Київради не передбачено.

    У порядку денному пленарного засідання понад 400 питань, найбільше з яких - земельні.

    Також Київрада розгляне питання про перейменування низки вулиць і провулків.

    Порядок денний пленарного засідання XІ сесії Київради 8 скликання

    Для перегляду натисніть на документ

    Здійснюється онлайн-трансляція засідання.

    Нагадаємо, Київська міська влада продовжила тимчасове обмеження доступу громадян до адмінбудівлі мерії, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби.

    До будівлі мерії зможуть потрапити тільки працівники структурних підрозділів Київради та КМДА. Доступ громадськості та представників ЗМІ обмежено до 31 жовтня 2020 року.

    Київ Київрада карантин коронавірус
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