Київрада через карантин обмежила доступ до мерії



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Доступ громадян до столичної мерії тимчасово обмежено до 31 жовтня

Звернення до міського голови, КМДА чи Київради приймаються на відповідні електронні адреси або звичайною поштою

Київська міська влада продовжила тимчасове обмеження доступу громадян до адмінбудівлі мерії, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

«Відповідно до розпорядження мера столиці Віталія Кличка №1326, до комплексу на Хрещатику, 36 зможуть потрапити тільки працівники структурних підрозділів КМР та КМДА, які мають відповідні посвідчення. Доступ громадськості та представників ЗМІ обмежено до 31 жовтня 2020 року», – йдеться у повідомленні.

Звернення до міського голови, КМДА чи Київради приймаються на відповідні електронні адреси або звичайною поштою. Листи можна залишати і в спеціальних скриньках біля центрального входу до будівлі на Хрещатику, 36.

Постійні комісії та пленарні засідання Київської міської ради транслюватимуться онлайн, додали у Київраді.

Як повідомлялося, минулої доби в Києві у 332 мешканців столиці виявили захворювання на коронавірус, п'ятеро хворих померли.

Коронавірус в Україні

Всього 125798

Хворіють 64325

Одужали 58817

Померли 2656

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Різко збільшилася і кількість госпіталізованих, до лікарень столиці потрапили 75 хворих на коронавірус.