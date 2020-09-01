У Кличка з'явився новий заступник



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Олександр Харченко - депутат Київради (позафракційний)

Олександр Харченко посів місце Володимира Слончака, якого Віталій Кличко звільнив після нападу на поліцейських

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко призначив Олександра Харченка на посаду заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень із 1 вересня 2020 року. Відповідне розпорядженням № 581 підписано 31 серпня 2020 року.

Олександр Харченко народився 12 жовтня 1980 року, громадянин України. Освіта вища, у 2003 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», юрист. У 2003 році – Харківську державну академію міського господарства за спеціальністю «Економіка підприємства», економіст. У 2010 закінчив Kennesaw State University (США) та отримав кваліфікацію «магістр адміністрування».

Трудову діяльність розпочав у 2003 році помічником прокурора Ніжинської міжрайпрокуратури Чернігівської області. У 2005 році працював начальником юридичного управління ТОВ «Юридична фірма «Захист».

У 2005-2007 роках – начальник юридичного управління ТОВ «Менеджмент. Інновації. Розвиток». Із 2006 до 2020-го займався підприємницькою діяльністю у галузі права та адвокатською діяльністю. З 2018 року до цього часу працював на посаді начальника юридичного управління ПП «ОвручГазАвто».

Депутат Київської міської ради (позафракційний). Під слідством не перебував, судимості не має.

Нагадаємо, що Київрада погодила призначення Харченка на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень. За це рішення проголосувало 62 депутати.

Як відомо, до 27 квітня 2020 року посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень займав Володимир Слончак.

26 квітня поліція затримала заступника голови КМДА Володимира Слончака після його нападу на інспектора патрульної поліції.