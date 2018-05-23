Київрада зібралася на засідання, несподівано перерване 17 травня

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Депутати розглянуть продовження дії «Програми оновлення містобудівної документації»

Сьогодні, 23 травня, продовжилося розпочате 17 травня засідання Київради.

Ймовірно, депутатам насамаперед вкотре запропонують проголосувати за продовження до кінця 2020 року дії «Програми оновлення містобудівної документації» та доповнити її завданням з розробки близько 53-х додаткових Детальних планів території (ДПТ). Відповідний проект рішення вже давно прозвали «аферою Свистунова і Спасибка».

Нагадаємо, 17 травня, оголошуючи перерву в засіданні Київради, мер Києва Віталій Кличко анонсував перенесення засідання на 24 травня.

Однак, пізніше прес-служба Київради повідомила, що засідання продовжиться 23 травня в зв'язку з відкриттям «Фестивалю чемпіонів» в рамках проведення фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, порядок денний розпочатого 17 травня засідання міськради складався зі 160 питань:

Депутати встигли розглянути майже всі загальні питання.

Зокрема, народні обранці прийняли рішення про святкування 29 травня 250-річчя Коліївщини, створили тимчасову контрольну комісію Київради, яка займеться вивченням причин виникнення пожеж в двох будівлях в районі Подолу, і нарешті вирішили долю кінотеатру «Зоряний».

Однак на сьомій годині засідання в залі Київради несподівано з'явилися представники троєщинського ЖБК «Наша Перлина» - обдурені інвестори скандально відомого забудовника Анатолія Войцеховського. Вони почали вимагати від депутатів затвердження ДПТ в межах вулиць Оноре де Бальзака, Милославської, Закревського і Сабурова в Деснянському районі Києва, щоб легалізувати там добудову своїх будинків і вирішити проблему з комунікаціями.

Депутати і столичне керівництво пішли на перерву для проведення консультацій з главами фракцій. Однак, витративши на це понад годину, домовитися все ж не вдалося.

Джерело: КиевVласть