Києву повернуть кінотеатр «Зоряний», що був штабом регіоналів

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КМДА має розпочати переговори з кінцевими бенефіціарами власниками майна колишнього кінотеатру «Зоряний» щодо його передачі до комунальної власності

У четвер, 17 травня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати повернули в комунальну власність кінотеатр «Зоряний». Рішення підтримали 87 депутатів.

Відповідно до рішення, виконавчий орган Київради (КМДА) має розпочати переговори з кінцевими бенефіціарами власниками майна колишнього кінотеатру «Зоряний» щодо його передачі до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Виконання цього рішення контролюватимуть постійні комісії Київради з питань власності та з питань культури, туризму та інформаційної політики.

«Кінотеатр «Зоряний» є частиною київських традицій. Він багато років був одним із центральних осередків культурного життя столиці. І сьогодні, на багатотисячні прохання містян, ми повинні повернути «Зоряний» до комунальної власності громади. Багато років будівлю використовували не за призначенням. Ми сьогодні маємо відновити кінопокази в «Зоряному», щоб кияни та гості столиці, в затишній обстановці оновленого кінотеатру, могли культурно розвиватися та слідкувати за новинками кінематографу», - зазначив ініціатор відповідного рішення, депутат Київради Ярослав Діденко.

Нагадаємо, за часів Януковича в кінотеатрі розміщувався штаб Партії регіонів. Після Революції Гідності кінотеатр залишився у приватній власності.