Київщина тоне у смітті (фото)



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Сміттєзвалище у Білоцерківському районі Фото: Олександр Хабичев, Facebook

Стихійне сміттєзвалище виявлено поблизу Києва

У Білоцерківському районі Київської області з’явилося стихійне сміттєзвалище, куди звозять побутові відходи із трьох сіл.

Днями у соціальній мережі з'явилося фото, яке показує сумну екологічну картину на території Київщини. Його опублікував на своїй сторінці у Facebook Олександр Хабичев.

«Доброго ранку, Україна! Сюди викидають сміття з сіл Фурси, Трушки та Пищики. Може, тому ми такі бідні?» - написав він під фото.

Нагадаємо, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики депутати підтримали проект звернення до Верховної Ради України щодо врегулювання проблемного питання викидання відходів у неналежних місцях.

Як зазначають столичні депутати, неконтрольоване й переважно безкарне викидання сміття в не призначених для цього місцях стало серйозною проблемою. Органи місцевого самоврядування не спроможні самостійно вирішити це питання. Адже передбачені чинним законодавством механізми притягнення до відповідальності винних у порушеннях в сфері поводження зі сміттям не є ефективним.

В Кодексі України про адміністративні правопорушення відсутня окрема стаття, яка б передбачала відповідальність за викидання сміття. Розміри штрафів та механізм їх накладення є недостатньо дієвими. Тому Київрада хоче закликати Верховну Раду прискорити прийняття законопроекту «Про внесення змін та доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо викидання відходів у неналежних місцях)». Документ дозволить посилити відповідальність тих, хто засмічує місто та країну.