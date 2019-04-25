Київ пропонує Раді збільшити штрафи за засмічення міст



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Київрада звернеться до парламенту щодо врегулювання питання викидання відходів у неналежних місцях

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики депутати підтримали проект звернення до Верховної Ради України щодо врегулювання проблемного питання викидання відходів у неналежних місцях. Про це повідомляє прес-служба Київради.

Як зазначають столичні депутати, неконтрольоване й переважно безкарне викидання сміття в не призначених для цього місцях стало серйозною проблемою. Органи місцевого самоврядування не спроможні самостійно вирішити це питання. Адже передбачені чинним законодавством механізми притягнення до відповідальності винних у порушеннях в сфері поводження зі сміттям не є ефективним.

«Зокрема, в Кодексі України про адміністративні правопорушення відсутня окрема стаття, яка б передбачала відповідальність за викидання сміття. Розміри штрафів та механізм їх накладення, є недостатньо дієвими. Це необхідно вдосконалювати на законодавчому рівні. Тому ми хочемо закликати Верховну Раду прискорити прийняття законопроекту «Про внесення змін та доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо викидання відходів у неналежних місцях)». Документ дозволить посилити відповідальність тих, хто засмічує місто та країну, - зазначив ініціатор проекту рішення, депутат Київради Максим Борозенець.

Проект рішення мають розглянути на пленарному засіданні Київради.