Київські Центри надання адмінпослуг почали приймати документи в «Дії»

Тепер ЦНАПи Києва приймають документи і в цифровому вигляді

Киянам вже не треба нести в Центри надання адмінпослуг паперові документи

Із 25 серпня Центри надання адміністративних послуг Києва приймають документи громадян не лише в паперовому, а й в цифровому вигляді – через застосунок «Дія». Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Костянтин Усов, інформує пресслужба КМДА.

«Це додаткова зручність для користувачів смартфонів, яким не треба нести з собою в ЦНАП ID-картку, закордонний паспорт, права чи ідентифікаційний код. Завантажуєте застосунок «Дія», скануєте спеціальний QR-код, який вам показує співробітник ЦНАПу, і ваші документи верифіковано. Документ автоматично потрапляє на пошту ЦНАПу», – пояснив Усов.

Для верифікації документів треба сканувати спеціальний QR-код

За його словами, ця послуга доступна в усіх 14 ЦНАПах міста – включно із трьома філіями.

«Київ найшвидше адаптується до інновацій, лишаючись лідером у запровадженні адміністративних послуг, які потім імплементуються на всю Україну. Ми розвиваємо усі свої сервіси в режимі реального часу разом із вами», – зазначив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, що Центри надання адміністративних послуг міста Києва відновили прийом заявників без попереднього запису, але залишили при цьому можливість запису до електронної черги.

Нагадаємо, в Україні 23 серпня набув чинності закон, який прирівнює електронні паспорти, в тому числі й закордонні, до паперових.