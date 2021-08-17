Сертифікати вакцинації з’явилися у додатку «Дія» на смартфонах з Android

Ковідний сертифікат не з’явиться автоматично, його треба замовляти

Ковідний сертифікат не з’явиться автоматично, його треба замовляти

Тестування сертифікатів довелося затримати через те, що Google посилив вимоги до інформації, яка пов’язана з Covid-19

Міністерство цифрової трансформації запустило тестування цифрових сертифікатів вакцинації проти Covid-19 у застосунку «Дія» для операційної системи Android.

«Вже сьогодні можна протестувати сертифікати на Android. Річ у тому, що в Google з’явилися нові вимоги щодо змісту і прав доступу до інформації, пов’язаної з Covid-19», – йдеться в повідомленні.

«Відсьогодні всі, хто реєструвався на тестування для Android, поступово отримуватимуть листи з посиланням на інструкцію і додаток», – повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

За його словами, тестування сертифікатів довелося затримати через те, що Google посилив вимоги до інформації, яка пов’язана з Covid-19. Це стосувалося і додатків для смартфонів. Наразі Мінцифри виконало всі вимоги Google.

Федоров додав, що Україна розпочала інтеграцію системи цифрових сертифікатів вакцинації до середовища ЄС.

«Минулого тижня ми почали підключатися до продуктового середовища ЄС, де запускаються всі Covid-сертифікати. Паралельно чекаємо визнання українських сертифікатів Євросоюзом. До безпечних подорожей по світу без зайвих перешкод залишилося зовсім небагато», – наголосив міністр.

До слова, «сертифікати вакцинації проти Covid-19 не будуть автоматично відображатися в цифровому застосунку «Дія», оскільки вважаються медичними документами. Але громадяни зможуть замовити такий сертифікат у відповідному розділі в додатку.

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