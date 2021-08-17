  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Сертифікати вакцинації з’явилися у додатку «Дія» на смартфонах з Android

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ковідний сертифікат не з&rsquo;явиться автоматично, його треба замовляти&nbsp; - Сертифікати вакцинації з’явилися у додатку «Дія» на смартфонах з Android
    Ковідний сертифікат не з’явиться автоматично, його треба замовляти 
    Фото: Міністерство цифрової трансформації

    Тестування сертифікатів довелося затримати через те, що Google посилив вимоги до інформації, яка пов’язана з Covid-19

    Міністерство цифрової трансформації запустило тестування цифрових сертифікатів вакцинації проти Covid-19 у застосунку «Дія» для операційної системи Android.

    «Вже сьогодні можна протестувати сертифікати на Android. Річ у тому, що в Google з’явилися нові вимоги щодо змісту і прав доступу до інформації, пов’язаної з Covid-19», – йдеться в повідомленні.

    «Відсьогодні всі, хто реєструвався на тестування для Android, поступово отримуватимуть листи з посиланням на інструкцію і додаток», – повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

    За його словами, тестування сертифікатів довелося затримати через те, що Google посилив вимоги до інформації, яка пов’язана з Covid-19. Це стосувалося і додатків для смартфонів. Наразі Мінцифри виконало всі вимоги Google.

    Федоров додав, що Україна розпочала інтеграцію системи цифрових сертифікатів вакцинації до середовища ЄС.

    «Минулого тижня ми почали підключатися до продуктового середовища ЄС, де запускаються всі Covid-сертифікати. Паралельно чекаємо визнання українських сертифікатів Євросоюзом. До безпечних подорожей по світу без зайвих перешкод залишилося зовсім небагато», – наголосив міністр.

    До слова, «сертифікати вакцинації проти Covid-19 не будуть автоматично відображатися в цифровому застосунку «Дія», оскільки вважаються медичними документами. Але громадяни зможуть замовити такий сертифікат у відповідному розділі в додатку.

    Читайте також:

    Теги: документи технології Україна щеплення вакцинація смартфон Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України Android
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сертифікати вакцинації з’явилися у додатку «Дія» на смартфонах з Android