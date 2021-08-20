В Україні хочуть карати за фальшиві довідки про щеплення

Довідку про вакцинацію можна отримати у свого сімейного лікаря після курсу ковід-щеплень

МОЗ ініціює запровадження кримінальної відповідальності за фальшиві Covid-довідки

У Міністерстві охорони здоров'я підготували законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за підроблені довідки про щеплення проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

«Сьогодні завдяки електронним інструментам ми можемо побороти будь-які фальсифікації як щодо довідок про ПЛР-тестування, так і про Covid-вакцинацію. Водночас не виключаю можливості певного людського фактора. Аби запобігти йому, МОЗ готує законопроєкт, який вже пройшов погодження в більшості центральних органів виконавчої влади», – сказав він.

Найближчим часом документ представлять на засіданні Кабміну й передадуть до Верховної Ради.

До слова, Мінцифри розповіло, як отримати Covid-сертифікати в «Дії».

Раніше Євросоюз офіційно визнав відповідність українських Covid-сертифікатів у застосунку «Дія» європейським.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки та оборони України хоче посилення відповідальності за підробку сертифікатів та довідок про вакцинацію від коронавірусу.

Також в Україні посилять контроль за дотриманням маскового режиму. Наразі ситуація із коронавірусом контрольована, але є тенденція до зростання захворюваності.

Нагадаємо, у липні з'ясувалося, що дві столичні турфірми продавали підроблені «ковідні» довідки.

Раніше у Молдові затримали 15 українців із фальшивими ПЛР-тестами.

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