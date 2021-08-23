Цифрові паспорти в Україні офіційно прирівняно до паперових

Е-паспорти доступні лише тим українцям, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт

В Україні 23 серпня набув чинності закон, який прирівнює електронні паспорти, в тому числі й закордонні, до паперових.

«Сьогодні набув чинності Закон про електронні паспорти, який закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів», – повідомила пресслужба Верховної ради.

Так, цифрові паспорти можна буде пред’являти на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, крім випадків перетинання державного кордону, в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Також е-паспорти можна використовувати під час подорожей залізницею або літаком у межах України; під час медичного обслуговування чи банківських операцій; для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг та пошти; під час придбання товарів у магазині й для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів.

«Е-паспорти доступні лише тим українцям, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт. Їхні основні переваги – захищеність від підробок, простота отримання та зручність використання», – зазначили у пресслужбі президента.

Цифрові документи в застосунку «Дія» матимуть таку ж юридичну силу, як і їхні пластикові чи паперові аналоги. Зокрема, з цифровими паспортами також можна віддалено відкрити банківський рахунок у деяких банках, а також подорожувати по Україні на поїзді та літаку. У Міністерстві цифрової трансформації зазначили, що Україна стала першою державою світу, в якій цифрові паспорти у смартфоні стали повними юридичними аналогами звичайних документів.

«Вже з 23 серпня 2021 українцям достатньо буде мати з собою цифровий паспорт у смартфоні для будь-якої життєвої ситуації. І користувачі «Дії» більше не стикатимуться з ситуаціями, коли цифровий паспорт не приймають», – зазначили у відомстві.