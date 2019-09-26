У центрі Києва на вул. Золотоворітській провалився асфальт
Зараз рух транспорту на вул. Золотоворітській обмежено, рух планують відновити приблизно о 16:00
У центрі Києва на вул. Золотоворітській провалився асфальт. Про це повідомили у пресслужбі комунальної корпорації «Київавтодор».
На місці події знаходяться працівники «Київавтодору» та комунального підприємства «Київводоканал».
Фахівці встановлюють причину аварійної ситуації.
Зараз рух на вул. Золотоворітській обмежено.
Пресслужба «Київавтодору» повідомляє, що рух буде відновлено приблизно о 16:00.
Нагадаємо, 15 серпня провалився асфальт на вул. Лютеранській біля Офісу президента через проблеми з комунікаціями.