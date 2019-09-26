  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У центрі Києва на вул. Золотоворітській провалився асфальт

    • Розсилка
    У центрі Києва на вул. Золотоворітській провалився асфальт

    Зараз рух транспорту на вул. Золотоворітській обмежено, рух планують відновити приблизно о 16:00

    У центрі Києва на вул. Золотоворітській провалився асфальт. Про це повідомили у пресслужбі комунальної корпорації «Київавтодор».

    На місці події знаходяться працівники «Київавтодору» та комунального підприємства «Київводоканал».

    Фахівці встановлюють причину аварійної ситуації.

    Зараз рух на вул. Золотоворітській обмежено.

    Пресслужба «Київавтодору» повідомляє, що рух буде відновлено приблизно о 16:00.

    Нагадаємо, 15 серпня провалився асфальт на вул. Лютеранській біля Офісу президента через проблеми з комунікаціями.

    Читайте також
    Київ дороги Київводоканал ремонт Київавтодор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ