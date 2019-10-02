Бульвар Лесі Українки накрили «захисним чохлом»



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На бульварі Лесі Українки нанесли захисний шар покриття і оновили розмітку



Покриття Multimac заповнює усі мікротріщини в асфальті

На бульварі Лесі Українки у центрі Києва дорожники завершили наносити захисний шар покриття. Двошарову емульсію встелили за європейською технологією Multimac. Загальна площа – 37 тис. кв. м. Також оновили дорожню розмітку. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

«Так званим «захисним чохлом» ми накрили ділянку бульвару Лесі Українки від вулиці Генерала Алмазова до шляхопроводу над бульваром Дружби Народів. Під час робіт асфальт не знімали. Адже за цієї технологією емульсія наноситься зверху. Захист має 2 шари, кожен завтовшки 1,5 см», – повідомив генеральний директор «Київавтодора» Олександр Густєлєв.

Захисний шар поліпшує шорсткість та рівність покриття, збільшує коефіцієнт зчеплення, а також захищає дорожній одяг від впливу погодних умов. Наносять його відповідно ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016.

Покриття Multimac заповнює усі мікротріщини в асфальті. Також має спеціальну добавку, яка робить його більш стійким до продавлення колесами, додав Густєлєв.

У столиці є успішні приклади збереження дорожнього одягу завдяки використанню цієї технології. Так, значно продовжили міжремонтний час покриття мосту ім. Патона, проспекту Гагаріна, Столичного шосе.

Як повідомлялося, 2 жовтня на будівництві Шулявського шляхопроводу не проводяться жодні роботи.