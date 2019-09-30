У Києві відновлено роботу лінії швидкісного трамвая (відео)
З вулиці Старовокзальної курсують 1-й і 3-й маршрути трамвая
Сьогодні, 30 вересня, відновлено роботу оновленої Борщагівської гілки швидкісного трамвая.
«Швидкісний трамвай запустили! З вул. Старовокзальної курсують 1 і 3 маршрути», - повідомила пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».
Як повідомлялося, в неділю, 29 вересня, мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували Борщагівську гілку швидкісного трамвая. Також мер оглянув Борщагівський шляхопровід на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса із залізницею Київ-Волинський – Святошин. Там тривають ремонтні роботи.
Також найближчим часом буде завершено капітальний ремонт 5 станцій Борщагівської гілки: «Гната Юри», «Гарматна» (НАУ), «Проспект Перемоги», «Польова» та «Політехнічна». Проте ними вже безперешкодно можуть користуватися пасажири. Там здійснили повний ремонт електропостачання, оновили платформи та вхідні групи. Також облаштували станції тактильною плиткою для пасажирів з вадами зору. На кожній станції працюватиме пункт безпеки. Для зручності пасажирів встановили термінали готівкового та безготівкового розрахунку. Всього ж на Борщагівській лінії швидкісного трамвая 12 станцій. У день ця лінія перевозить 180 тисяч пасажирів.
Загальна довжина шляхопроводу складає 167 метрів. Але капітальний ремонт роблять і на під’їздах до об’єкта. Тож довжина ділянки ремонту становить 270 м.