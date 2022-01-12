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    Київські рятувальники отримали нову техніку та спорядження (фото)

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    Білм столичної мерії Київському гарнізону ДСНС передали шість одиниць аварійно-рятувальної техніки - Київські рятувальники отримали нову техніку та спорядження (фото)
    Білм столичної мерії Київському гарнізону ДСНС передали шість одиниць аварійно-рятувальної техніки
    фото: ДСНС

    Столиця виділила майже 45 млн грн на оновлення матеріально-технічної бази рятувальних служб

    Столична влада придбала та передала київським рятувальникам сім одиниць нової аварійно-рятувальної техніки та нове спорядження. Цю спецтехніку закупили в рамках цільової програми з переоснащення рятувальних служб Києва, яку місто ухвалило у 2020 році. Відтоді столиця виділила майже 45 млн грн на оновлення матеріально-технічної бази рятувальних служб Києва. Про це повідомляє пресслужба мера Києва Віталія Кличка.

    «Сьогодні ми передаємо Київському гарнізону ДСНС столиці шість одиниць аварійно-рятувальної техніки та один командно-штабний автомобіль – комунальній аварійно-рятувальній службі КАРС «Київська служба порятунку», – зазначив мер.

    «Я хочу подякувати рятувальникам Києва за самовідданість та професійну роботу, за врятовані життя і безпеку в столиці. Місто, зі свого боку, дбає, щоб ви були забезпечені всім необхідним для виконання своєї небезпечної місії», – наголосив Кличко.

    Зокрема міська влада передала нові авто для гасіння пожеж в густонаселених районах столиці. Ці спецавто – невеликих габаритів, але можуть перевозити понад 2 тонни води кожна.

    Також рятувальники отримали нове спорядження для екстреного реагування під час надзвичайних ситуацій.

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    Київські рятувальники отримали нову техніку та спорядження (фото)
    Київські рятувальники отримали нову техніку та спорядження (фото)
    Київські рятувальники отримали нову техніку та спорядження (фото)
    Київські рятувальники отримали нову техніку та спорядження (фото)
    Київські рятувальники отримали нову техніку та спорядження (фото)
    Київські рятувальники отримали нову техніку та спорядження (фото)
    Київські рятувальники отримали нову техніку та спорядження (фото)
    Київські рятувальники отримали нову техніку та спорядження (фото)

    Кличко зазначив, що з кожним роком навантаження на аварійно-рятувальні служби столиці зростає. Зокрема, трапляється велика кількість аварійних випадків через зношеність інфраструктури, що десятиліттями не ремонтували. Щороку в Києві трапляється понад 4 тисячі пожеж, які оперативно ліквідовують столичні рятувальники.

    «Наше завдання – забезпечити рятувальників сучасним спорядженням, спецавтомобілями та надійним обладнанням. За останніх 5 років для потреб рятувальників місто придбало 22 нових аварійно-рятувальних автомобілі, понад 200 комплектів захисного спорядження, 220 комплектів спецодягу», – повідомив Кличко.

    Загалом для КАРС «Київська служба порятунку» місто придбало 6 аварійно-рятувальних автомобілів, для Київського гарнізону ДСНС – 16 одиниць техніки. Зокрема, пожежно-рятувальні й водолазні авто, телескопічні підіймачі, комплекти дихальних апаратів та іншу техніку й спорядження.

    «Це – найменше, що ми можемо зробити для фахівців, які для порятунку людей щодня ризикують своїм життям. Зазначу, що за 5 років аварійно-рятувальні служби столиці врятували майже 2 тисячі життів», – підкреслив Кличко.

    Теги: Віталій Кличко Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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    Київські рятувальники отримали нову техніку та спорядження (фото)