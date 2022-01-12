Київські рятувальники отримали нову техніку та спорядження (фото)

Столиця виділила майже 45 млн грн на оновлення матеріально-технічної бази рятувальних служб

Столична влада придбала та передала київським рятувальникам сім одиниць нової аварійно-рятувальної техніки та нове спорядження. Цю спецтехніку закупили в рамках цільової програми з переоснащення рятувальних служб Києва, яку місто ухвалило у 2020 році. Відтоді столиця виділила майже 45 млн грн на оновлення матеріально-технічної бази рятувальних служб Києва. Про це повідомляє пресслужба мера Києва Віталія Кличка.

«Сьогодні ми передаємо Київському гарнізону ДСНС столиці шість одиниць аварійно-рятувальної техніки та один командно-штабний автомобіль – комунальній аварійно-рятувальній службі КАРС «Київська служба порятунку», – зазначив мер.

«Я хочу подякувати рятувальникам Києва за самовідданість та професійну роботу, за врятовані життя і безпеку в столиці. Місто, зі свого боку, дбає, щоб ви були забезпечені всім необхідним для виконання своєї небезпечної місії», – наголосив Кличко.

Зокрема міська влада передала нові авто для гасіння пожеж в густонаселених районах столиці. Ці спецавто – невеликих габаритів, але можуть перевозити понад 2 тонни води кожна.

Також рятувальники отримали нове спорядження для екстреного реагування під час надзвичайних ситуацій.

Кличко зазначив, що з кожним роком навантаження на аварійно-рятувальні служби столиці зростає. Зокрема, трапляється велика кількість аварійних випадків через зношеність інфраструктури, що десятиліттями не ремонтували. Щороку в Києві трапляється понад 4 тисячі пожеж, які оперативно ліквідовують столичні рятувальники.

«Наше завдання – забезпечити рятувальників сучасним спорядженням, спецавтомобілями та надійним обладнанням. За останніх 5 років для потреб рятувальників місто придбало 22 нових аварійно-рятувальних автомобілі, понад 200 комплектів захисного спорядження, 220 комплектів спецодягу», – повідомив Кличко.

Загалом для КАРС «Київська служба порятунку» місто придбало 6 аварійно-рятувальних автомобілів, для Київського гарнізону ДСНС – 16 одиниць техніки. Зокрема, пожежно-рятувальні й водолазні авто, телескопічні підіймачі, комплекти дихальних апаратів та іншу техніку й спорядження.

«Це – найменше, що ми можемо зробити для фахівців, які для порятунку людей щодня ризикують своїм життям. Зазначу, що за 5 років аварійно-рятувальні служби столиці врятували майже 2 тисячі життів», – підкреслив Кличко.