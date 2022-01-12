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    У масштабній пожежі в Києві ледь не згорів кондитерський цех (фото, відео)

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    Рятувальники майже дві години боролися з вогнем в ангарі - У масштабній пожежі в Києві ледь не згорів кондитерський цех (фото, відео)
    Рятувальники майже дві години боролися з вогнем в ангарі
    фото: ДСНС

    Вогнеборці попередили можливий вибух в ангарі

    11 січня сталась пожежа в ангарі на вул. Світлицького, 35 у Подільському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 17:46.

    На місце події прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Бійці встановили, що займання сталося в одноповерховому металевому ангарі орієнтовним розміром 15х20 м, прибудованому до двоповерхової будівлі кондитерського цеху. Оскільки існувала загроза розповсюдження полум’я на сусідню будівлю, рятувальники передали про підвищений ранг пожежі.

    У ході ліквідації загоряння з ангару було винесено сім вуглекислотних балонів, тим самим вогнеборці попередили можливий вибух.

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    У масштабній пожежі в Києві ледь не згорів кондитерський цех (фото, відео)
    У масштабній пожежі в Києві ледь не згорів кондитерський цех (фото, відео)
    У масштабній пожежі в Києві ледь не згорів кондитерський цех (фото, відео)
    У масштабній пожежі в Києві ледь не згорів кондитерський цех (фото, відео)
    У масштабній пожежі в Києві ледь не згорів кондитерський цех (фото, відео)
    У масштабній пожежі в Києві ледь не згорів кондитерський цех (фото, відео)
    У масштабній пожежі в Києві ледь не згорів кондитерський цех (фото, відео)

    Пожежу на площі 300 кв. м було ліквідовано о 19:32.

    На місці було задіяно вісім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 36 чоловік особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, 10 січня сталась пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Дружківській, 14 у Святошинському районі столиці.

    Теги: пожежа вибух Київ ДСНС рятувальники
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    У масштабній пожежі в Києві ледь не згорів кондитерський цех (фото, відео)