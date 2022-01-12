Під час пожежі в будинку на Святошині обгоріла жінка

Вогнеборці виявили жінку на підлозі в палаючій квартирі

11 січня сталась пожежа у житловому будинку на вул. Академіка Туполєва, 11-В, що у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 20:34. На місце події було направлено рятувальників. По прибуттю вогнеборцями було встановлено, що пожежа сталася на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. В одній із кімнат квартири сталося загоряння особистих речей на площі 15 кв. м.

У ході розвідки було виявлено жінку 1961 року народження, яка знаходилась у коридорі на підлозі. Рятувальники передали врятовану медичним працівникам з попереднім діагнозом опіки обличчя та рук 1-2 ступеня.

Пожежу було ліквідовано о 21:32.

На місці події було залучено чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 осіб особового складу підрозділів ДСНС.

Причина виникнення пожежі з’ясовується правоохоронцями.

Як повідомлялося, 11 січня сталась масштабна пожежа в ангарі на вул. Світлицького, 35 у Подільському районі столиці.

10 січня виникла пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Дружківській, 14 у Святошинському районі столиці.