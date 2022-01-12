  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Під час пожежі в будинку на Святошині обгоріла жінка

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Над ліквідацією пожежі працювали 15 рятувальників - Під час пожежі в будинку на Святошині обгоріла жінка
    Над ліквідацією пожежі працювали 15 рятувальників
    фото: ДСНС

    Вогнеборці виявили жінку на підлозі в палаючій квартирі

    11 січня сталась пожежа у житловому будинку на вул. Академіка Туполєва, 11-В, що у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 20:34. На місце події було направлено рятувальників. По прибуттю вогнеборцями було встановлено, що пожежа сталася на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. В одній із кімнат квартири сталося загоряння особистих речей на площі 15 кв. м.

    У ході розвідки було виявлено жінку 1961 року народження, яка знаходилась у коридорі на підлозі. Рятувальники передали врятовану медичним працівникам з попереднім діагнозом опіки обличчя та рук 1-2 ступеня.

    Пожежу було ліквідовано о 21:32.

    На місці події було залучено чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 осіб особового складу підрозділів ДСНС.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується правоохоронцями.

    Як повідомлялося, 11 січня сталась масштабна пожежа в ангарі на вул. Світлицького, 35 у Подільському районі столиці.

    10 січня виникла пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Дружківській, 14 у Святошинському районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Під час пожежі в будинку на Святошині обгоріла жінка