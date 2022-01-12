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    Правоохоронці шукали вибухівку в понад 370 столичних школах

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    11 січня у вибухотехнічної служби був спекотний день - Правоохоронці шукали вибухівку в понад 370 столичних школах
    11 січня у вибухотехнічної служби був спекотний день
    фото з відкритих джерел

    Жодних вибухонебезпечних речовин, підозрілих предметів виявлено не було

    У вівторок, 11 січня, в Києві правоохоронці перевірили 373 навчальні заклади, щодо яких надійшли повідомлення про мінування. Під час перевірок зі шкіл було евакуйовано близько 700 осіб. Про це Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

    «Повідомлення до нас надійшло об 11:14, а остання перевірка закінчилася близько восьмої вечора. Вчора у нас загалом було перевірено 373 школи по Києву, під час перевірок було евакуйовано близько 700 людей з навчальних закладів. На щастя, жодних вибухонебезпечних речовин, підозрілих предметів виявлено не було», – поінформували у пресслужбі.

    Правоохоронці наразі вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).

    «Заміновувачу (загрожує. – Ред.) до шести років в’язниці», – зазначили у відділі комунікації столичної поліції.

    Як повідомлялося, 11 січня анонімне повідомлення про замінування столичних шкіл надійшло до колл-центру СБУ.

    Нагадаємо, 8 січня поліція перевіряла повідомлення про мінування всіх торгових центрів Києва.

    7 січня у Києві правоохоронці також перевіряли повідомлення щодо замінування десяти торговельно-розважальних центрів.

    28 грудня невідомі знову повідомили про мінування ТРЦ «Блокбастер».

    Раніше станція метро «Славутич» закривалась на вхід через підозрілий предмет.

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    Теги: Національна поліція України Київ школа замінування
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    Правоохоронці шукали вибухівку в понад 370 столичних школах