Правоохоронці шукали вибухівку в понад 370 столичних школах
Жодних вибухонебезпечних речовин, підозрілих предметів виявлено не було
У вівторок, 11 січня, в Києві правоохоронці перевірили 373 навчальні заклади, щодо яких надійшли повідомлення про мінування. Під час перевірок зі шкіл було евакуйовано близько 700 осіб. Про це Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
«Повідомлення до нас надійшло об 11:14, а остання перевірка закінчилася близько восьмої вечора. Вчора у нас загалом було перевірено 373 школи по Києву, під час перевірок було евакуйовано близько 700 людей з навчальних закладів. На щастя, жодних вибухонебезпечних речовин, підозрілих предметів виявлено не було», – поінформували у пресслужбі.
Правоохоронці наразі вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).
«Заміновувачу (загрожує. – Ред.) до шести років в’язниці», – зазначили у відділі комунікації столичної поліції.
Як повідомлялося, 11 січня анонімне повідомлення про замінування столичних шкіл надійшло до колл-центру СБУ.
Нагадаємо, 8 січня поліція перевіряла повідомлення про мінування всіх торгових центрів Києва.
7 січня у Києві правоохоронці також перевіряли повідомлення щодо замінування десяти торговельно-розважальних центрів.
28 грудня невідомі знову повідомили про мінування ТРЦ «Блокбастер».
Раніше станція метро «Славутич» закривалась на вхід через підозрілий предмет.