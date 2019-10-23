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    Київські ТЕЦ звітують про готовність до опалювального сезону

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    На ТЕЦ-5 проведено ремонт енергоблоків - Київські ТЕЦ звітують про готовність до опалювального сезону
    На ТЕЦ-5 проведено ремонт енергоблоків

    Відремонтовано понад 1,5 тисячі одиниць обладнання теплоцентралей

    У рамках підготовки до опалювального сезону 2019-2020 років комунальне підприємство «Київтеплоенерго» провело планові та поточні ремонти на всіх об’єктах господарювання. Зокрема, на київських теплоелектроцентралях (ТЕЦ) №№ 5, 6 відремонтовано понад 1,5 тисячі одиниць обладнання. Про це повідомили у структурному підрозділі підприємства «Київські ТЕЦ».

    Зокрема, відремонтували енергоблок № 1, що перебуває в експлуатації уже понад 40 років, і від роботи якого залежить надійність і стабільність постачання тепла до будинків столиці.

    «Основою теплоелектроцентралі є енергоблоки, тому, щоб підвищити надійність роботи ТЕЦ, особливу увагу приділяємо саме їхньому ремонту. Енергоблок містить цілий комплекс обладнання: котли, турбіни, генератори, що безпосередньо забезпечують виробництво теплової та електричної енергії для міста. Ми вже завершили капітальний ремонт останнього з чотирьох енергоблоків – енергоблоку №1», – зазначив начальник котлотурбінного цеху ТЕЦ-5 структурного підрозділу «Київські ТЕЦ» КП «Київтеплоенерго» Сергій Момотюк.

    За його словами, на енергоблоці № 1 провели капітальний ремонт турбіни, а також замінили поверхні нагрівання (ширми) енергетичного котла на нові.

    Крім того, у рамках підготовки до роботи взимку на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 відремонтували понад 1,5 тисячі одиниць основного і допоміжного обладнання. Зокрема, провели ремонт: більш ніж 250 насосів і насосного обладнання, понад 320 вимикачів ліній електропередач і трансформаторів, а також більш ніж 800 електродвигунів. Це те обладнання, яке щодня забезпечує надійну роботу київських теплоелектроцентралей.

    Нагадаємо, мер столиці Віталій Кличко розказав, як кияни можуть економити на сплаті за опалення.

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