Лайфхак від Кличка. Мер розповів, як киянам зекономити на опаленні



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Енергоефективні заходи дозволяють значно зменшити рахунки в платіжках

Мер Києва переконує, що кияни можуть економити на опаленні до 50%

Мер столиці Віталій Кличко розказав, як кияни можуть економити на сплаті за опалення.

У відео, яке він опублікував на своїй сторінці в Facebook, на конкретному прикладі показано, як мешканці одного з житлових будинків столиці, долучившись до міської програми співфінансування «70/30%», заощаджують до 50% витрат на сплаті за теплопостачання.

«На сьогодні програмами співфінансування ремонтів житлових будинків – «70/30%» та «Капремонти» - скористалися понад 500 столичних багатоповерхівок. Механізми реальної економії на сплаті за опалення, електрику, гарячу воду місто розробило в 2015 році. Алгоритм простий – 70% вартості енергоефективних заходів чи капремонту будинку виділяє міський бюджет, а 30% - збирають мешканці», - зазначив Кличко у дописі до відео.

Мер підкреслив, що на умовах співфінансування в будинку здійснюється комплекс заходів, які дозволяють значно зменшити рахунки в платіжках. Найбільшою є економія на тепловій енергії.

«Так, наприклад у будинку по вулиці Гмирі, мешканці якого долучилися до програми, за опалювальний сезон 2018-2019 кожна квартира зекономила в середньому 9 тисяч гривень. А мешканці всього будинку сумарно - майже 2 мільйони гривень. З 15 жовтня до 15 листопада місто приймає заявки на участь у програмі «70/30%» на 2020 рік», - додав Кличко.