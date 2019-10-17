  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Лайфхак від Кличка. Мер розповів, як киянам зекономити на опаленні

    • Розсилка
    Енергоефективні заходи&nbsp;дозволяють значно зменшити рахунки в платіжках - Лайфхак від Кличка. Мер розповів, як киянам зекономити на опаленні
    Енергоефективні заходи дозволяють значно зменшити рахунки в платіжках

    Мер Києва переконує, що кияни можуть економити на опаленні до 50%

    Мер столиці Віталій Кличко розказав, як кияни можуть економити на сплаті за опалення.

    У відео, яке він опублікував на своїй сторінці в Facebook, на конкретному прикладі показано, як мешканці одного з житлових будинків столиці, долучившись до міської програми співфінансування «70/30%», заощаджують до 50% витрат на сплаті за теплопостачання.

    «На сьогодні програмами співфінансування ремонтів житлових будинків – «70/30%» та «Капремонти» - скористалися понад 500 столичних багатоповерхівок. Механізми реальної економії на сплаті за опалення, електрику, гарячу воду місто розробило в 2015 році. Алгоритм простий – 70% вартості енергоефективних заходів чи капремонту будинку виділяє міський бюджет, а 30% - збирають мешканці», - зазначив Кличко у дописі до відео.

    Мер підкреслив, що на умовах співфінансування в будинку здійснюється комплекс заходів, які дозволяють значно зменшити рахунки в платіжках. Найбільшою є економія на тепловій енергії.

    «Так, наприклад у будинку по вулиці Гмирі, мешканці якого долучилися до програми, за опалювальний сезон 2018-2019 кожна квартира зекономила в середньому 9 тисяч гривень. А мешканці всього будинку сумарно - майже 2 мільйони гривень. З 15 жовтня до 15 листопада місто приймає заявки на участь у програмі «70/30%» на 2020 рік», - додав Кличко.

    Детальніше з інформацією про участь у програмі можна ознайомитися тут.
    Віталій Кличко Київ лайфхак бюджет опалювальний сезон опалення кияни місто квартира
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ