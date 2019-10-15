Опалювальний сезон: Гочарук розповів, які міста можуть залишитися без тепла



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Винятком є лише два міста – це Сміла й Новий Розділ

Опалювальний сезон в Україні «почнеться без особливих проблем».

Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму блозі «Чашка прем’єра».

«Я зараз із впевненістю можу сказати, що в усіх містах опалювальний сезон почнеться без особливих проблем. Винятком є лише два міста – це Сміла [Черкаської області] й Новий Розділ [Львівської області]. Там ще залишаються певні технічні складнощі й проблеми і, можливо, на декілька днів опалення розпочнеться пізніше», – сказав Гончарук.

Як стверджує прем’єр, це пов’язано, перш за все, з тим, що послуги надання опалення в цих містах здійснювалися приватними компаніями, структурами, «які своїми діями створили критичні ситуації».

За його словами, Кабінет міністрів знайшов рішення в обох випадках.

Опалювальний сезон в Україні розпочинається орієнтовно 15 жовтня. Опалення в будинках із централізованим теплопостачанням вмикається тоді, коли впродовж трьох днів середньодобова температура опускається нижче за 8 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, раніше заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський повідомив, що до опалювального сезону готові майже всі заклади освіти.

Планувалося, що 30 вересня за індивідуальними заявками розпочнеться підключення теплопостачання до лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери.

У той же час, за словами мера столиці Віталія Кличка, не всі зацікавлені в тому, щоб опалювальний сезон у столиці розпочався вчасно і без проблем.

Раніше повідомлялося, що через відсутність кворуму КМДА перед початком опалювального сезону залишилась низка невирішених проблем.