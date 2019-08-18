Київський річковий порт запускає рейс вихідного дня на Оболонь



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Тривалість кругової прогулянки – 1,5 години. Вартість квитків у два боки становить 150 гривень

На вихідні та святкові дні, відправлення з Поштової площі здійснюється об 11:00, 13:00, 19:00 та 21:00. Відправлення з Оболоні – о 12:00, 14:00, 20:00, 22:00

Київський річковий вокзал запускає у вихідні та святкові дні новий вечірній рейс за маршрутом Поділ (Київський річковий вокзал) – Оболонська набережна (парк «Наталка»).

Як повідомила адміністрація Річпорту на офіційній сторінці у Facebook, це буде четвертий оболонський рейс на додачу до тих трьох, що зараз здійснюються щодня.

Нагадаємо, що офіційне відкриття річкового маршруту з Подолу на Оболонь відбулося 10 серпня. Рейс туди і назад розрахований на прогулянку з можливістю висадки та без неї. За словами організаторів, новий маршрут вже користується великою популярністю.

«Нова прогулянкова програма на Оболонь отримала дуже позитивні відгуки від наших гостей. Саме тому ми анонсуємо додаткові вечірні рейси у вихідні дні, а найближчим часом ще й почнемо курсувати щоп’ятниці», – сказано у повідомленні.

Згідно з новим розкладом на вихідні та святкові дні, відправлення з Поштової площі здійснюється об 11:00, 13:00, 19:00 та 21:00. Відправлення з Оболоні – о 12:00, 14:00, 20:00, 22:00. Тривалість кругової прогулянки – 1,5 години.

Вартість квитків у два боки становить 150 гривень (діти до 6 років – безкоштовно, з 6 до 12 – 50% від вартості квитків). Пасажир може скористатися будь-яким рейсом в один бік, а потім – будь-яким іншим у зворотньому напрямку. Посадка на Оболоні здійснюється на причалі у парку «Наталка», неподалік «Саду каменів».