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    Стало відомо, коли виключать київські фонтани

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    Світло-музичне шоу київських фонтанів розпочинається о 20.00 - Стало відомо, коли виключать київські фонтани
    Світло-музичне шоу київських фонтанів розпочинається о 20.00

    Столичні фонтани виключать 30 вересня

    Київські фонтани цього року працюватимуть до 30 вересня.

    Про це повідомили у «Київводфонді», інформує «Вечірній Київ».

    «Літо добігає кінця. Скоро вересень, тож варто встигнути насолодитися красою вечірнього світло-музичного шоу водограїв на Майдані Незалежності до кінця сезону 2019 року. Завітайте до величних водограїв вже сьогодні о 20:00!», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 29 липня Одеські фонтани пройшли профілактичну мийку.

    Як повідомили, 17 липня у Києві вандали залили фонтан на Контрактовій площі миючим засобом (фото).

    До слова, 15 липня вандали пошкодили фонтани на Майдані Незалежності (фото).

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