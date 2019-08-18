Стало відомо, коли виключать київські фонтани



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Світло-музичне шоу київських фонтанів розпочинається о 20.00

Столичні фонтани виключать 30 вересня

Київські фонтани цього року працюватимуть до 30 вересня.

Про це повідомили у «Київводфонді», інформує «Вечірній Київ».

«Літо добігає кінця. Скоро вересень, тож варто встигнути насолодитися красою вечірнього світло-музичного шоу водограїв на Майдані Незалежності до кінця сезону 2019 року. Завітайте до величних водограїв вже сьогодні о 20:00!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 липня Одеські фонтани пройшли профілактичну мийку.

Як повідомили, 17 липня у Києві вандали залили фонтан на Контрактовій площі миючим засобом (фото).

До слова, 15 липня вандали пошкодили фонтани на Майдані Незалежності (фото).