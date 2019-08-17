Кличко показав, що Київ – місто спортивних людей (відео)



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Спортивні групи активних мешканців займаються в усіх районах Києва Фото: скріншот відео

У столичних парках облаштовують нові спортивні майданчики, тренажери, бігові та велодоріжки

Мер Києва Віталій Кличко запевняє, що столична влада створює всі умови, аби кияни більше займалися спортом. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, в місті триває оновлення парків та зон відпочинку, де встановлюють нові спортивні майданчики, тренажери, облаштовують бігові та велодоріжки.

«Я захоплююся киянами, які знаходять час і натхнення займатися спортом. Все більше мешканців столиці збираються в парках та зонах відпочинку, зранку чи ввечері, аби потренуватися на свіжому повітрі. Для здоров’я і бадьорості, для гарного настрою», - зазначив Кличко.

«Спортивні групи активних мешканців займаються в усіх районах Києва. До тренувань можна долучитися в парках «Перемога», «Наталка», в «Куренівському» та «Партизанської слави», в інших зелених зонах», - написав мер.

Він оприлюднив відео занять однієї з таких спортивних груп, що збирається біля Дніпра – на Русанівській набережній.

«Місцеві фітнес-тренери із задоволенням діляться з бажаючими секретами, як бути підтягнутими та почуватися бадьоро. Знайти групи спорту просто. Вони самоорганізовуються в соціальних мережах, є інформація і на сторінці КП «Київзеленбуд» у Facebook. Тож, поки ще тепло, долучайтеся! Бо Київ - місто активних і спортивних людей!» - наголосив Кличко.