Київський зоопарк зробив подарунок жінкам до 8 Березня



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Столичний зоопарк вітає жінок зі святом

Жінок запрошують відвідати зоопарк безкоштовно

8 березня вхід до Київського зоопарку для всіх жінок буде безкоштовний.

Про це повідомила пресслужба зоопарку на своїй сторінці у Facebook.

«З нагоди прекрасного свята весни, цвіту та молодості, 8 березня для усіх жінок вхід – безкоштовний!» – оголосили у «Київзоо».

З настанням тепла все більше тварин виходять зі своїх вольєрів надвір. Так, жирафи Джамбо та Джутто насолоджуються весняним теплом у своїх літніх вольєрах.

А пелікани сьогодні вже переселились на своє озеро біля центрального входу.

Як повідомлялося, нещодавно мер Києва Віталій Кличко показав, хто та як у столичному зоопарку опікується хижими тваринами.