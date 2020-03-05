  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київський зоопарк зробив подарунок жінкам до 8 Березня

    • Розсилка
    Столичний зоопарк вітає жінок зі святом - Київський зоопарк зробив подарунок жінкам до 8 Березня
    Столичний зоопарк вітає жінок зі святом

    Жінок запрошують відвідати зоопарк безкоштовно

    8 березня вхід до Київського зоопарку для всіх жінок буде безкоштовний.

    Про це повідомила пресслужба зоопарку на своїй сторінці у Facebook.

    «З нагоди прекрасного свята весни, цвіту та молодості, 8 березня для усіх жінок вхід – безкоштовний!» – оголосили у «Київзоо».

    З настанням тепла все більше тварин виходять зі своїх вольєрів надвір. Так, жирафи Джамбо та Джутто насолоджуються весняним теплом у своїх літніх вольєрах.

    А пелікани сьогодні вже переселились на своє озеро біля центрального входу.

    Як повідомлялося, нещодавно мер Києва Віталій Кличко показав, хто та як у столичному зоопарку опікується хижими тваринами.

    Київ свята зоопарк тварини жінка птахи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ