Київський зоопарк зробив подарунок жінкам до 8 Березня
Столичний зоопарк вітає жінок зі святом
Жінок запрошують відвідати зоопарк безкоштовно
8 березня вхід до Київського зоопарку для всіх жінок буде безкоштовний.
Про це повідомила пресслужба зоопарку на своїй сторінці у Facebook.
«З нагоди прекрасного свята весни, цвіту та молодості, 8 березня для усіх жінок вхід – безкоштовний!» – оголосили у «Київзоо».
З настанням тепла все більше тварин виходять зі своїх вольєрів надвір. Так, жирафи Джамбо та Джутто насолоджуються весняним теплом у своїх літніх вольєрах.
А пелікани сьогодні вже переселились на своє озеро біля центрального входу.
Як повідомлялося, нещодавно мер Києва Віталій Кличко показав, хто та як у столичному зоопарку опікується хижими тваринами.