Київський зоопарк готується до весни, гостей на озерах вже зустрічають лебеді



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Лебедів випустили на перше з трьох відремонтованих озер

З наступного тижня на озера повертатимуть пеліканів, а також фламінго, – пресслужба

Київський зоологічний парк уже готується до весни. Співробітники звіринцю випустили на оновлені озера лебедів. Про це повідомляється на сторінці Київського зоопарку у Facebook.

«Тепер ця чарівна пара чорних лебедів буде зустрічати вас на оновлених озерах!» – йдеться у повідомленні.

«Лебедів випустили на перше з трьох наших відремонтованих озер. Птахи раніше жили на території пташника. Тепер освоюються на новому місці й на великій воді. Самець і самка живуть на озері п'ятий день. Відчувають себе комфортно. Правда, парочка трохи «воює» з білим лебедем, якого ми поселили на сусідньому озері. Так вони ділять територію. Щоб конфліктів не виникало, там встановили розділяє сітку», – розповіли сайту «Сегодня» в Київському зоопарку.

Зазначається, що з наступного тижня на озера повертатимуть пеліканів, а також фламінго. До речі, коропів Коі вже випустили у водойму і ними можна помилуватися.

Відзначимо, що днями в Київському зоопарку повідомили про поповнення: там з'явилися пара гуанако – Рікардо і Рахель. Вони переїхали в столицю з Рівненського зоопарку. Раніше такі тварини в Київському зоопарку не проживали. У звіринці кажуть, що новим вихованцям все навколо цікаво, вони багато грають в своєму в вольєрі. До речі, тривалість життя гуанако – 20–25 років. Доросла особина важить 90 кілограмів, зростання становить – 100–120 см.

Нагадаємо, в 2019 році Київському зоопарку виповнилося 110 років. Він значно молодше Харківського (відкритий в 1895 р) і трохи – Миколаївського (відкритий в 1901 р). За 100 років з хвостиком Київський зоопарк очолювали аж 29 директорів.