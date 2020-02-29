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    Кличко показав, як у столичному зоопарку опікуються хижими тваринами

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    45-річний завідувач відділу хижих тварин столичного зоопарку Завош Аббасзаде - Кличко показав, як у столичному зоопарку опікуються хижими тваринами
    45-річний завідувач відділу хижих тварин столичного зоопарку Завош Аббасзаде
    Фото Facebook

    Головний принцип – гідна якість і комфорт життя тварин у зоопарку

    Мер Києва Віталій Кличко показав, хто та як у столичному зоопарку опікується хижими тваринами. Відповідне відео Кличко опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

    «Друзі! Продовжую розповідати історії про людей нашого міста. Тих, хто працює в Києві, хто любить нашу столицю і робить її комфортнішою і гарнішою. Сьогоднішній герой цікавий тим, що дбає про братів наших менших. Це – 45-річний завідувач відділу хижих тварин столичного зоопарку Завош Аббасзаде. 20 років тому він приїхав до України з Тегерану на навчання і залишився тут жити. Завош, до речі, вивчив українську мову і чудово нею володіє», – зазначив мер у дописі до відео. 

    Він розповів, що 17 років тому чоловік прийшов працювати до Київського зоопарку. Був стажером, фельдшером, лікарем ветеринарної медицини. Також деякий час працював у приватних клініках і приватних зоопарках. А кілька років тому став керівником відділу хижих тварин у київському зоопарку. І сьогодні Завош дбає про своїх численних підопічних – ведмедів, тигрів, левів, єнотів, рисів і дикобразів.

    «Він розповідає, що робота – це і є його життя! Вже о 6-7 ранку чоловік приходить до зоопарку, оглядає хижих тварин – як вони поводяться та почуваються. Далі – надає доручення та рекомендації своїм підлеглим і помічникам щодо догляду за хижаками. І сам теж, до пізнього вечора, долучається до втілення рекомендацій. Завош говорить, що у зоопарку працюють тільки ті люди, які щиро люблять тварин. І по його особливій манері спілкування з хижаками помітно, що тварин він, безперечно, любить», – додав Віталій Кличко. 

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    Кличко показав, як у столичному зоопарку опікуються хижими тваринами
    Кличко показав, як у столичному зоопарку опікуються хижими тваринами
    Кличко показав, як у столичному зоопарку опікуються хижими тваринами
    Кличко показав, як у столичному зоопарку опікуються хижими тваринами
    Кличко показав, як у столичному зоопарку опікуються хижими тваринами
    Кличко показав, як у столичному зоопарку опікуються хижими тваринами
    Кличко показав, як у столичному зоопарку опікуються хижими тваринами
    Кличко показав, як у столичному зоопарку опікуються хижими тваринами
    Кличко показав, як у столичному зоопарку опікуються хижими тваринами
    Кличко показав, як у столичному зоопарку опікуються хижими тваринами
    Кличко показав, як у столичному зоопарку опікуються хижими тваринами
    Кличко показав, як у столичному зоопарку опікуються хижими тваринами
    Кличко показав, як у столичному зоопарку опікуються хижими тваринами
    Кличко показав, як у столичному зоопарку опікуються хижими тваринами

    Він також зауважив, що головний принцип, на якому наголошує керівник відділу хижих тварин столичного зоопарку Завош Аббасзаде – гідна якість і комфорт життя тварин у зоопарку.

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