«Київтеплоенерго» озвучило плани щодо тарифів на тепло і гарячу воду
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«Київтеплоенерго» обіцяють максимально комфортні для споживачів тарифи
Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» не планує підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду для населення у зв’язку із закупівлею газу у приватного постачальника. Водночас тарифи для юридичних осіб можуть зрости. Про це УНН повідомили у компанії у відповідь на запит.
«Київтеплоенерго» спільно з КМДА зроблено усе можливе, щоб ситуація з газом не вплинула на тарифи для населення (фізичних осіб) і вони лишилися максимально комфортними для споживачів. Для юридичних осіб очікується подання до НКРЕКП документів на перегляд тарифів на виробництво теплової та електричної енергії відповідно до ринкової ціни газу», — розповіли в компанії.
Як зауважили у «Київтеплоенерго», наразі вже підготовлені відповідні розпорядження і триває процес їх погодження.
Нагадаємо, протягом місяця столиця буде закуповувати газ у комерційної структури. Місто придбало понад 18 мільйонів кубометрів газу.
20 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), своєю постановою встановила тарифи для КП «Київтеплоенерго» на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.
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