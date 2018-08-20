«Київтеплоенерго» озвучило плани щодо тарифів на тепло і гарячу воду



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Фото: УНІАН «Київтеплоенерго» не планує підвищувати тарифи на тепло для киян

«Київтеплоенерго» обіцяють максимально комфортні для споживачів тарифи

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» не планує підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду для населення у зв’язку із закупівлею газу у приватного постачальника. Водночас тарифи для юридичних осіб можуть зрости. Про це УНН повідомили у компанії у відповідь на запит.

«Київтеплоенерго» спільно з КМДА зроблено усе можливе, щоб ситуація з газом не вплинула на тарифи для населення (фізичних осіб) і вони лишилися максимально комфортними для споживачів. Для юридичних осіб очікується подання до НКРЕКП документів на перегляд тарифів на виробництво теплової та електричної енергії відповідно до ринкової ціни газу», — розповіли в компанії.

Як зауважили у «Київтеплоенерго», наразі вже підготовлені відповідні розпорядження і триває процес їх погодження.

Нагадаємо, протягом місяця столиця буде закуповувати газ у комерційної структури. Місто придбало понад 18 мільйонів кубометрів газу.

20 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), своєю постановою встановила тарифи для КП «Київтеплоенерго» на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

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