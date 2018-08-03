Конфлікт столичної влади та «Нафтогазу»: диявол, як завжди, ховається в деталях

Ситуація має ще й політичний підтекст

Мовою оригіналу

Итак, КГГА таки нашла газ для ТЭС-5 в условиях продолжающихся споров с Нафтогазом. Необходимые объемы купят у частного поставщика. То есть пока идут судебные споры и какие-то очень сложные переговоры, киевляне получат горячую воду и отопление. Перемога? Ну, конечно. Главное, в чем сходились все участники спора и болельщики обеих команд – пока идет процесс и соглашение между Нафтогазом и Киевтеплоэнерго не подписан нужно сделать что-то, чтобы не страдали потребители услуг. Все, эта проблема решена. Но есть нюансы. Дьявол, как обычно, притаился в деталях.

Первое – газ купили дороже, чем коммерческая цена в Нафтогазе. Коммерческая цена, подчеркиваю. Потому что если сравнить со специальной ценой (обязательствами) по которым Нафтогаз продает топливо Киеву, то разница значительно выше. То есть посредник заработал очень даже неплохо. Андрей Коболев, кстати, не исключает, что именно ради этого результата и была затеяна вся эта сложная история. Ради покупки по завышенной цене. Вполне логичное предположение, я считаю.

Напомню, Киевэнерго передает все оборудование, долги перед Нафтогазом и задолженность потребителей перед Киевэнерго новому коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго. Все просто, логично и согласно ст. 22 законодательства. Но коммунальное предприятие хочет получить оборудование, не возражает против получения тех долгов, когда потребители не рассчитались за услуги, но долги перед Нафтогазом признавать не хочет. Удобная, хотя и далекая от логики позиция. Теперь вот такое интересное творческое решение проблемы – купим газ у частного предприятия намного дороже. Замечательно.

Вишенка на торте – долги перед частной компанией в размере 1,8 миллиарда Киеврада признала. Быстро и очень тихо. Без громких заявлений, митингов, расклейки листовок и обращений в суд. Красавцы. Да, есть еще одна вишенка. Эта частная компания кого надо компания. Ее связывают с Павлом Фуксом. Вот такие пирожки с котятами.

Кстати, ситуация имеет и серьезный политический подтекст. У главы Нафтогаза Андрея Коболева давняя война с олигархом Дмитрием Фирташем. Что, в принципе, вполне логично. А у мэра Киева Виталия Кличко с Фирташем наоборот – прекрасные отношения. И именно к Фирташу в Вену Кличко летал вместе с Порошенко «на разговор» для согласования кандидатур перед выборами. Снять Коболева руками Кличко под возмущенные заявления киевлян – красивое решение для Дмитрия Фирташа. Так что конфликт между КГГА и Нафтогазом имеет куда больше оттенков, чем просто хозяйственный спор…

Джерело: site.ua

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»