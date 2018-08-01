Кияни будуть із гарячою водою: КМДА закупила газ у приватних постачальників



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Закуплені обсяги газу дозволять забезпечити безперебійну роботу столичних об’єктів теплогенерації тимчасово

Ситуація із забезпеченням газом київських ТЕЦ наразі стабілізована. Про це повідомляє прес-служба НАК «Нафтогаз України».

«За результатами зустрічі в Адміністрації президента України П. Порошенка, в якій брали участь голова НАК «Нафтогаз України» А. Коболєв та голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) В. Кличко, ситуація із забезпеченням газом київських об’єктів теплогенерації наразі стабілізована. КМДА закупила необхідні обсяги газу у одного з багатьох приватних постачальників, які працюють на ринку України. Очікується, що ці обсяги дозволять забезпечити безперебійну роботу об’єктів теплогенерації тимчасово, до того, як буде врегульовано питання щодо правонаступництва за накопиченими боргами за пільговий газ, пов’язаними з цими об’єктами», - йдеться в повідомленні.

Крім того, за дорученням президента, на цьому тижні Кабінетом міністрів було розроблено та запропоновано довгострокове рішення, яке дозволить відновити постачання газу київським об’єктам теплогенерації на пільгових умовах без порушення вимог законодавства. Йдеться про укладення мирової угоди між сторонами в суді, зазначили у «Нафтогазі».

«Нафтогаз» вітає готовність Київської міської державної адміністрації виконати вимогу закону «Про теплопостачання» щодо визнання боргів, накопичених через несвоєчасну оплату поставленого тепла частиною споживачів. Компанія підтверджує свою готовність негайно надати газ для роботи теплогенераційних підприємств Києва на законних підставах», - заявили у «Нафтогазі».

Нагадаємо, сьогодні вранці мер Києва Віталій Кличко заявив, що мешканці столиці наразі залишаються заручниками позиції НАК «Нафтогаз України». «Нафтогаз» продовжує вимагати з Києва сплати штрафних санкцій приватної компанії. Це більше 1 млрд 200 млн гривень. Я не можу собі дозволити подарувати комусь, до прикладу, 10 нових дитсадків або 150 кілометрів доріг», - сказав він.

Як повідомлялося, спір між Києвом та «Нафтогазом» дійшов до Верховного Суду.

Господарський суд Києва не задовольнив заяву енергокомпанії «Київенерго» про заміну боржника на комунальне підприємство «Київтеплоенерго» у справі про заборгованість за газ перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України».

31 липня Господарський суд Києва переніс на 10 вересня підготовче засідання за провадженням, в якому комунальне підприємство «Київтеплоенерго», що отримало в управління теплові активи від «Київенерго», вимагає від НАК «Нафтогаз України» визнати укладеним договір на постачання газу.

20 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), своєю постановою встановила тарифи для КП «Київтеплоенерго» на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.