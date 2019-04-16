«Київводоканал» попередив, що по квартирах ходять контролери



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Проводиться контрольне зняття показників лічильників у багатоповерхових будинках

Несвоєчасна чи неточна передача показників лічильників може призвести до утворення різниці між показниками загальнобудинкового лічильника та сумою показників усіх квартирних приладів обліку. В деяких випадках ця різниця досягає 100 м³. Саме в таких будинках в першу чергу проводиться контрольне знімання показників квартирних лічильників. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Причинами розбіжностей можуть бути витоки на внутрішньобудинкових мережах або недобросовісне водоспоживання.

Так, 16 квітня контролери «Київводоканалу» здійснили обхід будинку № 32а по проспекту Георгія Гонгадзе у Подільському районі.

Зазвичай контролерам не вдається потрапити до усіх помешкань, адже господарів може не бути вдома. У такому випадку контролер залишає у дверях повідомлення з проханням зв`язатися з представниками водоканалу та передати показники. Але найчастіше мешканці просто не пускають спеціалістів «Київводоканалу» до квартири, бо бояться стати жертвою шахраїв та злочинців, що маскуються під працівників комунальних служб. У зв`язку з цим важливо пам`ятати:

На під`їзді будинку заздалегідь розміщується відповідне оголошення, де вказано, в який день і в який часовий проміжок контролери здійснюватимуть контрольне зняття показників.

Контролер зобов`язаний мати при собі посвідчення та пред`являти його на вимогу споживача.

При будь-яких сумнівах щодо особистості контролера можна подзвонити до контакт-центру водоканалу за номером (044) 202-02-02 та дізнатися, чи дійсно на цю адресу було спрямовано спеціаліста.

Наразі в місті виявлено близько трьохсот багатоповерхівок, де фактичні об`єми спожитої води суттєво відрізняються від суми показників, переданих споживачами. У багатьох випадках причиною цього виявляється недобросовісне водоспоживання. В цьому році співробітники «Київводоканалу» вже встигли провести контрольне зняття більше ніж у двадцяти будинках. Як правило, наступного місяця після проведення цієї процедури об`єми втрат води суттєво зменшуються.

Передати показники лічильників можна наступними способами:

Найлегший та найзручніший спосіб передачі показників - за допомогою мобільних додатків Viber та Telegram. Через «Особистий кабінет» на сайті «Київводоканалу», натиснувши на головній сторінці кнопку «Надати показники». Записати показники у відповідній графі платіжного повідомлення при оплаті у банківських установах. У Центрах комунального сервісу (ЦКС) та Центрах обслуговування споживачів «Київводоканалу» (ЦОС). За телефоном контакт-центру «Київводоканалу» (044) 202-02-02 та ЦКС (044) 247-40-40.

Як повідомлялося, компанія оприлюднила графік відключень холодного водопостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами на мережі.

Раніше «Київводоканал» нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.