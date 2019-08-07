«Київводоканал» ставить на лічильники антимагнітні пломби: що це таке і як діє (відео)



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Антимагнітна пломба на клейкій стрічці встановлюється на лічильник і фіксує будь-який факт впливу електромагнітного поля на прилад обліку води

Споживачі вдаються до шахрайства, аби оплачувати менший об`єм води

У липні «Київводоканалом» було встановлено 2 тисячі антимагнітних пломб, і до кінця року планується довести цей показник до 5 тисяч пломб на місяць, адже це дійсно допомагає скоротити втрати води. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Через споживачів, які мають прилад обліку але вдаються до шахрайства, аби оплачувати менший об`єм води, ніж реально споживають, «Київводоканал» несе збитки.

Найвідоміший спосіб «обдурити» водоканал - застосування магніту для зменшення показників приладу обліку. Попередити такі махінації допомагає антимагнітна пломба.

Що таке антимагнітна пломба і як вона діє?

Антимагнітна пломба – це пристрій, що допомагає виявити факт втручання у роботу приладу обліку з метою зменшення його показників.

Антимагнітна пломба на клейкій стрічці встановлюється на лічильник і фіксує будь-який факт впливу електромагнітного поля на прилад обліку води. Пломба містить прозору капсулу, де знаходиться металева стружка, якій надано певну форму. Через вплив магнітного поля металевий наповнювач втрачає форму і розсипається, тож працівники «Київводоканалу» зможуть одразу визначити, що на даному приладі обліку було застосовано магніт.

Як Київводоканал визначає, кому встановлювати антимагнітні пломби?

«Київводоканал» регулярно проводить аналіз втрат води. Для цього вираховується різниця між показниками внутрішньобудинкового лічильника і сумою показників квартирних приладів обліку. Якщо ця різниця велика, показники квартирних лічильників в таких будинках піддаються сумніву. В тих будинках, де спостерігається великий недорозподіл води, в першу чергу і встановлюються антимагнитні пломби на квартирних приладах обліку споживачів.

Що буде, якщо зняти антимагнітну пломбу?

Знімати антимагнітні пломби споживачам категорично заборонено. В разі самовільного втручання працівником «Київводоканалу» буде зафіксовано факт зриву антимагнітної пломби. Після цього лічильник споживача-порушника буде знято з обліку, а розрахунки будуть проводитись за нормами водопостачання.

Наскільки це дієвий спосіб боротьби з порушниками?

Після встановлення антимагнітних пломб у квартирах, де показники приладів обліку було поставлено під сумнів, спостерігається явна тенденція до зменшення внутрішньобудинкових втрат води в півтора–два рази.

Як повідомлялося, «Київводоканал» має намір скоригувати окремі складові тарифів на водопостачання та водовідведення.