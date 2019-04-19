Киян кличуть на наймасштабнішу весняну толоку (локації)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прибирання відбудеться на 30 локаціях

У суботу, 20 квітня, о 10:00 у Києві стартує наймасштабніша весняна толока, присвячена Дню довкілля. У цей день зусиллями міських служб, громадських організацій, комерційних структур планують прибрати понад 30 локацій.

До толоки, під час якої прибиратимуть сміття (зокрема, стихійні смітники), висаджуватимуть дерева та кущі, зможуть долучитися всі охочі. Тим більше, що локації обирались, зокрема, зі звернень киян у соціальних мережах та за телефонами міського контакт-центру. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Цієї суботи о 10:00 ми запрошуємо усіх небайдужих долучитися до прибирання міста. Особливу увагу звертаємо на місця стихійних звалищ, популярних місць відпочинку, де часто залишають відходи, що особливо актуально перед початком сезону пікніків, залишених або занедбаних приватними власниками територій тощо. Наше головне завдання – не лише прибрати, а зробити так, щоб сміття більше в цих місцях не з’являлось. Чистота залежить від кожного з нас: якщо прибирати за собою, не вивозити сміття у зелені зони, то місто стане чистішим та охайнішим», – переконаний заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він також наголосив, що міська влада виступає за збільшення штрафів за залишене сміття.

«У Верховній раді Україні зареєстрований проект закону № 5153 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері дотримання правил благоустрою територій населених пунктів». Він передбачає більш жорстке і справедливе покарання за викинуте сміття, зокрема, збільшення штрафів у десятки разів», – сказав посадовець.

Толоки проходитимуть у кожному районі столиці – у парках і скверах, на залишених територіях, біля водоймищ тощо. Загалом налічується більше 30 локацій. За кожною закріплена відповідальна особа, яка допоможе з деталями. Усі учасники будуть забезпечені інвентарем та рукавичками.

Де прибиратимуть у Києві 20 квітня

Голосіївський район

Локація Вид робіт Відповідальна особа 1 Совські ставки (просп. В. Лобановського) Санітарне очищення території (збір випадкового сміття; підмітання доріжок і т. п.). Санітарне очищення берегової смуги та озер від сміття Шимко Едуард, 067 115-97-06 2 Полігон ТПВ № 5 (с. Підгірці, Обухівського району Київської обл.), Забезпечується трансфер Прибирання сміття на території виробничих приміщень, впорядкування в’їзної частини Малихін Олександр, 067 235-44-47.

Дарницький район

Локація Вид робіт Відповідальна особа 3 Парк «Партизанської Слави» Висадка дерев, прибирання території Сердюкова Ніна, 067 232-51-78 4 Парк «Позняки» Висадка дерев, прибирання території Сердюкова Ніна, 067 232-51-78 5 Стихійне сміттєзвалище на вул. Канальній (біля Єврогазу) Прибирання сміття Горбенко Олена, 095 530-07-47 6 Екопарк «Осокорки» Прибирання і висадження зелених насаджень Горбенко Олена, 095 530-07-47 7 Озеро Вулик (вул. Драгоманова, 2-4) Прибирання сміття Сердюкова Ніна, 067 232-51-78 8 Озеро Срібний Кіл (біля просп. Бажана) Прибирання сміття Сердюкова Ніна, 067 232-51-78 9 Озеро Прірва (вздовж вул. Григоренка) Прибирання сміття Сердюкова Ніна, 067 232-51-78

Дніпровський район

Локація Вид робіт Відповідальна особа 7 Парк «Перемога» (збір Каштанова алея) Висадження дерев, прибирання території Ковшун Євген 8 Територія загального користування навпроти будинку №5 на вул. Вершигори Прибирання території, випадкового сміття ГО «Друге життя» – Волков Сергій (050 385-58-85) 9 Труханів острів Прибирання сміття Романець Олександр, 063 433-93-98

Деснянський район

Локація Вид робіт Відповідальна особа 10 Урочище Лугопарк Ліквідація сміттєзвалища, прибирання випадкового сміття Очкуров Вадим, 067 371-94-76 11 Парк «Муромець» Прибирання сміття, озеленення Карп Євген, 067 209-84-86 12 Просп. Маяковського, 93 Прибирання сміття 13 Вул. Пухівська, 2 (біля ТЕЦ № 6) Прибирання сміття Пастухов Іван, 093 752-46-46

Оболонський район

Локація Вид робіт Відповідальна особа 14 Парк «Наталка» (біля Північного мосту) Прибирання, вивезення сміття, висадження кущів та дерев Ридзевська Катерина, 097 577-67-93 15 Парк відпочинку вул. Богатирська, (на північ від затоки Верблюд) Прибирання, вивезення сміття Ридзевська Катерина, 097 577-67-93 16 Сквер на просп. Мінському, 4 (у т. ч. сквер на просп. Мінському та вул. Полярній, між ДНЗ № 190 та ДНЗ № 531 Прибирання, вивезення сміття Камінський Олександр, 067 458-01-73 17 Пуща-Водиця, Вул. 14 лінія (розворот трамваю) Прибирання сміття, озеленення Обухівський Орест, 067 69-303-05

Печерський район

Локація Роботи Відповідальна особа 18 Наводницький парк Прибирання сміття, вигрібання листя, обкопування дерев Хохлов Валерій, 097 642-18-19 19 Паркова дорога Прибирання сміття Кушнір Тамара, 098 409-33-46

Подільський район

Локація Роботи Відповідальна особа 20 Площа Т. Шевченка, 2 (за автостанцією «Полісся», уздовж Мінського шосе) Ліквідація сміттєзвалища, прибирання Пляцек Інна, 097 23-307-42 21 Схили на вул. Олени Теліги Прибирання сміття Пляцек Інна, 097 23-307-42

Святошинський район

Назва об’єкта Роботи Відповідальна особа 22 Парк ім. Потапова Прибирання, впорядкування, висадження зелених насаджень Холявко Світлана, 093 356-33-71 23 Сквер на вул. Котельникова, 26- 32 Прибирання території та висадження зелених насаджень Оверчук Тетяна, тел. 093 356-32-83 24 Зона відпочинку «Біличі» Прибирання сміття Обухівський Орест, 067-693-03-05

Солом’янський район

Локація Роботи Відповідальна особа 25 Парк «Тампере» Прибирання від листя та сміття; Ругно Надія, 098 409-33-51 26 Парк «Супутник» (вул. Уманська) Прибирання від листя та сміття Ругно Надія, 098 409-33-51 27 Вул. Колоскова – Совське кладовище Прибирання сміття Ліпніцький Володимир, 067 192-84-85 28 Вул. Маміна-Сибіряка Прибирання від листя та сміття, розчищення схилів від порослі Ругно Надія, 098 409-33-51

Шевченківський район

Локація Роботи Відповідальна особа 29 Парк на схилах Смородинського узвозу Прибирання звалища Овсійчук Петро, 093 311-07-03 30 Парк на схилах Врубелівського узвозу Прибирання звалища Овсійчук Петро, 093 311-07-03 31 Парк «Нивки» (західна частина) Прибирання сміття, озеленення Овдок Наталя, 093 520-88-26 32 Схили Пейзажної алеї Прибирання сміття, озеленення Морозо Ірина, 093 300-57 58 33 Бульвар Т. Шевченка Прибирання сміття Копець Станіслав, 067 746-71-21 34 Сирецький парк Прибирання сміття Копець Станіслав, 067 746-71-21

Перелік об’єктів КП «Плесо»

Локація Роботи Відповідальна особа 35 Міст ім. Патона (територія під мостом) Прибирання сміття Лобань Світлана,

063 366-44-73 36 Зона відпочинку «Троєщина», вул. Оноре де Бальзака Прибирання вздовж водойми Лобань Світлана,

063 366-44-73 37 Пляж Пуща-водиця Впорядкування території, прибирання сміття Лобань Світлана,

063 366-44-73 38 Совські ставки Прибирання сміття Лобань Світлана,

063 366-44-73 39 Річка Либідь (перехрестя вул. Залізнична та вул. Маміна-Сибіряка) Впорядкування території Лобань Світлана,

063 366-44-73



